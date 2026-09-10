Enfrentan ribereños campechanos trabas burocráticas

Ante el anuncio de una protesta encabezada por pescadores de altura, quienes denunciaron exceso de burocracia y altos cobros para obtener la Libreta de Mar, personal de la Capitanía de Puerto confirmó que está en proceso la revisión de los documentos de los navegantes para determinar si les otorgarán o no el permiso para salir.

Esto, luego de que los pescadores de camarón anunciaron que, de continuar las trabas para contar con la documentación completa y tener derecho a trabajar, no dudarían en recurrir a las protestas.

En la Capitanía de Puerto, perteneciente a la Secretaría de Marina, indicaron que están atendiendo esta problemática, la cual afecta a alrededor de 30 pescadores de altura, a unos días de que, el próximo sábado, salgan las primeras embarcaciones al Golfo de México para la captura de camarón.

Los hombres de mar explicaron que uno de los obstáculos para obtener la preciada Libreta de Mar es que, desde las oficinas centrales de la Secretaría de Marina, desde hace unos años comenzaron a exigirles contar con un año de horas de trabajo en alta mar, cuando la actividad camaronera se ha reducido, a tal grado que, de las cerca de 65 embarcaciones atracadas en el muelle de la Administración Portuaria Integral (API), solo están activas unas 25, mientras que la mayoría se encuentran en mal estado, convirtiéndose en chatarra.

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El declive de la pesca de altura fue confirmado por los socios de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canaipesca), al informar sobre la reducción de la captura de camarón en un 55 por ciento, al pasar de 4 mil 976 toneladas a tan solo 2 mil 210 toneladas el año pasado.

Para los integrantes del Sindicato de la Federación de Pescadores de Altura, es incomprensible que, además de pagar más de 20 mil pesos para cumplir con la documentación ante despachos y la Capitanía de Puerto para abordar un barco, les exijan horas de trabajo de una actividad en vías de extinción.

“Antes no pedían mucho papeleo, ahora hasta horas de embarque, y hay compañeros que no lo pueden juntar, debido a que gran parte de la flota de barcos camaroneros permanece inmóvil en el muelle y, sobre todo, si las propias autoridades imponen la veda. Cuando mucho, ahora sale uno o dos viajes, cuando están exigiendo que tengamos un año de horas, requisito que están pidiendo desde hace dos años, algo que seguramente decide una persona que desconoce la realidad de la pesca en Campeche”, manifestó Bernardo Gutiérrez, pescador de altura.

Según informaron, el próximo sábado saldrá la primera flota de siete barcos, en espera de que se sumen un total de entre 15 y 20, cuando mucho, a la captura de camarón.