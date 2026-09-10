Choque por alcance en la avenida Gobernadores deja a una mujer lesionada en Campeche

Un hecho vial en la avenida Gobernadores dejó a una mujer lesionada, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del Sector Salud y elementos de la Policía Estatal.

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Los hechos ocurrieron a la altura del cruce con la calle Cuauhtémoc, donde se registró un choque por alcance entre los vehículos involucrados, donde posterior al impacto, la mujer recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Elementos estatales abanderaron la arteria, mientras que las partes involucradas llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales mediante sus respectivas empresas aseguradoras.

JGH