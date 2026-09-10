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Campeche / Sucesos

Choque por alcance en la avenida Gobernadores deja a una mujer lesionada en Campeche

Una mujer resultó lesionada tras un choque por alcance en el cruce de la avenida Gobernadores y calle Cuauhtémoc. Paramédicos y Policía Estatal acudieron al auxilio.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

10 de sept de 2026

1 min

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Un percance vial sobre la avenida Gobernadores dejó como saldo una mujer lesionada.
Un percance vial sobre la avenida Gobernadores dejó como saldo una mujer lesionada. / Dismar Herrera

Un hecho vial en la avenida Gobernadores dejó a una mujer lesionada, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del Sector Salud y elementos de la Policía Estatal.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado urgió al Congreso de Campeche a acelerar la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

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Los hechos ocurrieron a la altura del cruce con la calle Cuauhtémoc, donde se registró un choque por alcance entre los vehículos involucrados, donde posterior al impacto, la mujer recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Elementos estatales abanderaron la arteria, mientras que las partes involucradas llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales mediante sus respectivas empresas aseguradoras.

JGH

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