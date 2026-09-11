Calle de Champotón lleva 40 años sin pavimentación; lluvias la vuelven intransitable

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Varios tramos de la calle 15 B, colonia Nueva Esperanza, así como otros tramos más adelante sobre la misma vía, correspondientes al llamado camino de Nuevo León, lucen en deplorables condiciones.

Lo anterior, según ellos, debido a la falta de un programa de rehabilitación de calles, problema que se agrava en esta temporada de lluvias.

Tras un recorrido por este sector de la cabecera, algunos moradores externaron su opinión, destacando que el tramo en cuestión nunca ha sido tomado en cuenta por las autoridades.

Beatriz González comentó: “Todo el tiempo está inundado, siempre se hacen huecos. Han ocurrido varios accidentes. Aquí, de plano, no hacen nada”.

Respecto al presunto proyecto para rehabilitar esta calle, la declarante recordó que, aunque se recolectaron firmas, la realidad es que nunca se hizo nada.

Añadió que, de los 40 años que lleva viniendo por este sector, la calle 15 B y lo que continúa como camino de Nuevo León nunca han recibido acciones de pavimentación.

JGH