¿Cuánto vas a gastar el 15 de septiembre en Campeche? Esto cuesta cenar y festejar en el Centro

A pocos días de la celebración del Grito de Independencia, las familias y grupos de amigos en Campeche comienzan a preparar sus planes para la noche del 15 de septiembre. Salir a cenar y acudir a los festejos podría representar un gasto aproximado de 200 a 450 pesos por persona, dependiendo del establecimiento, el platillo elegido, las bebidas y el transporte.

Noticia Destacada Reforma al Poder Judicial de Campeche: TSJE pide acelerar aprobación ante elección de 70 cargos

La alternativa más económica sería cenar tacos o antojitos antes de acudir al Centro Histórico. Actualmente, algunos establecimientos de la ciudad ofrecen tacos desde 25 pesos, tortas desde 60 pesos y bebidas desde 30 pesos, de esta manera, una persona podría gastar entre 105 y 180 pesos por tres o cuatro tacos y una bebida.

Quienes prefieran una cena más completa encontrarán platillos mexicanos desde aproximadamente 190 pesos, mientras que una orden de pozole puede alcanzar los 215 pesos y otras preparaciones superar los 260 pesos. Al agregar una bebida, el consumo individual se ubicaría entre 220 y 330 pesos, sin considerar propina, bebidas alcohólicas o cargos especiales por la fecha.

El traslado también debe formar parte del presupuesto, un viaje en taxi desde sectores cercanos al Centro Histórico podría costar alrededor de 50 a 70 pesos, por lo que el gasto de ida y vuelta ascendería a entre 100 y 140 pesos. La tarifa puede aumentar durante la noche por la demanda, la distancia recorrida o los cierres viales, mientras que las plataformas digitales muestran el precio al solicitar el servicio.

Con estas referencias, una salida económica podría costar entre 205 y 320 pesos por persona, incluyendo alimentos, una bebida y transporte. Para una cena en restaurante, el presupuesto subiría a entre 320 y 470 pesos, mientras que una pareja podría gastar aproximadamente 540 a 800 pesos, antes de añadir propina, alcohol o consumos adicionales.

El acceso a la celebración principal no elevará el gasto, ya que las actividades programadas en la Plaza de la República serán gratuitas, el programa comenzará a las 17:30 horas e incluirá presentaciones de danza, mariachi, la ceremonia del Grito y el concierto de La Original Banda El Limón.

Para evitar gastos inesperados, se recomienda reservar con anticipación, consultar si los establecimientos manejarán consumo mínimo o menú especial y acordar el transporte de regreso, también es conveniente llevar efectivo, debido a que la concentración de asistentes y posibles fallas de conexión pueden dificultar algunos pagos electrónicos.

JGH