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¿Cuánto vas a gastar el 15 de septiembre en Campeche? Esto cuesta cenar y festejar en el Centro

Celebrar el Grito en Campeche costará entre 200 y 470 pesos por persona entre cena y transporte. El evento en la Plaza de la República con La Original Banda El Limón será gratuito.

Jesús García

Por Jesús García

11 de sept de 2026

2 min

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Las familias campechanas alistan sus presupuestos para festejar el Grito de Independencia el 15 de septiembre.
Las familias campechanas alistan sus presupuestos para festejar el Grito de Independencia el 15 de septiembre. / Imagen IA

A pocos días de la celebración del Grito de Independencia, las familias y grupos de amigos en Campeche comienzan a preparar sus planes para la noche del 15 de septiembre. Salir a cenar y acudir a los festejos podría representar un gasto aproximado de 200 a 450 pesos por persona, dependiendo del establecimiento, el platillo elegido, las bebidas y el transporte.

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La alternativa más económica sería cenar tacos o antojitos antes de acudir al Centro Histórico. Actualmente, algunos establecimientos de la ciudad ofrecen tacos desde 25 pesos, tortas desde 60 pesos y bebidas desde 30 pesos, de esta manera, una persona podría gastar entre 105 y 180 pesos por tres o cuatro tacos y una bebida.

Quienes prefieran una cena más completa encontrarán platillos mexicanos desde aproximadamente 190 pesos, mientras que una orden de pozole puede alcanzar los 215 pesos y otras preparaciones superar los 260 pesos. Al agregar una bebida, el consumo individual se ubicaría entre 220 y 330 pesos, sin considerar propina, bebidas alcohólicas o cargos especiales por la fecha.

El traslado también debe formar parte del presupuesto, un viaje en taxi desde sectores cercanos al Centro Histórico podría costar alrededor de 50 a 70 pesos, por lo que el gasto de ida y vuelta ascendería a entre 100 y 140 pesos. La tarifa puede aumentar durante la noche por la demanda, la distancia recorrida o los cierres viales, mientras que las plataformas digitales muestran el precio al solicitar el servicio.

Con estas referencias, una salida económica podría costar entre 205 y 320 pesos por persona, incluyendo alimentos, una bebida y transporte. Para una cena en restaurante, el presupuesto subiría a entre 320 y 470 pesos, mientras que una pareja podría gastar aproximadamente 540 a 800 pesos, antes de añadir propina, alcohol o consumos adicionales.

El acceso a la celebración principal no elevará el gasto, ya que las actividades programadas en la Plaza de la República serán gratuitas, el programa comenzará a las 17:30 horas e incluirá presentaciones de danza, mariachi, la ceremonia del Grito y el concierto de La Original Banda El Limón.

Para evitar gastos inesperados, se recomienda reservar con anticipación, consultar si los establecimientos manejarán consumo mínimo o menú especial y acordar el transporte de regreso, también es conveniente llevar efectivo, debido a que la concentración de asistentes y posibles fallas de conexión pueden dificultar algunos pagos electrónicos.

JGH

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