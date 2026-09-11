Detienen en Sonora a Yanet “N”, presunta operadora logística vinculada al Cártel de Sinaloa

Autoridades federales detuvieron en Sonora a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, quien fue identificada por el Gabinete de Seguridad como presunta operadora logística para el traslado de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, informó el Gabinete de Seguridad federal a través de su cuenta de X.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Qué aseguraron durante la detención de Yanet “N”?

Durante la operación, las autoridades aseguraron más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo.

El Gabinete de Seguridad no precisó el punto exacto de la detención dentro de Sonora ni detalló el tipo de municiones decomisadas.

Tampoco informó sobre otras personas detenidas durante el operativo o sobre el destino que tendría el armamento presuntamente relacionado con la actividad investigada.

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Autoridades la vinculan con trasiego de armamento

De acuerdo con la información oficial, Yanet “N” era identificada como una operadora logística encargada del trasiego de armamento para una facción del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades federales no detallaron en el mensaje qué facción específica estaría relacionada con la detenida ni desde cuándo era objeto de seguimiento.

Por tratarse de una persona detenida, será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

En Sonora, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de… pic.twitter.com/UFYpVTElgt — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 11, 2026

Gabinete de Seguridad destaca impacto del operativo

El Gobierno federal señaló que este tipo de acciones busca afectar la capacidad operativa de grupos criminales y evitar que armas y municiones sean utilizadas en hechos de violencia.

La detención se suma a los operativos que fuerzas federales mantienen en Sonora contra estructuras relacionadas con tráfico de armas, drogas y otras actividades delictivas.

IO