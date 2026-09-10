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Camioneta arde en pleno centro de Hopelchén; intentan apagarla con extintores y cubetas

Una camioneta fue consumida por el fuego en el centro de Hopelchén; elementos de Protección Civil intentaron apagar las llamas con extintores y cubetas con agua la noche del jueves.

Por Redacción Por Esto!

10 de sept de 2026

1 min

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El incendio generó una columna de humo visible en la zona. / Mauriel Koh

Una camioneta fue consumida por el fuego durante la noche del jueves 10 de septiembre en el centro de la ciudad de Hopelchén, lo que movilizó a elementos de Protección Civil.

Policías estatales localizaron un automóvil con reporte de robo vigente en Ciudad del Carmen.

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En el video se observa que las llamas envolvieron gran parte de la unidad y generaron una columna de humo, mientras personal de emergencia intentaba controlar el incendio con extintores y cubetas con agua.

Varias personas permanecieron a distancia mientras se realizaban las labores para sofocar el fuego y evitar que se propagara.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no se proporcionó información sobre personas lesionadas.

JGH

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