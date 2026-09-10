Camioneta arde en pleno centro de Hopelchén; intentan apagarla con extintores y cubetas

Una camioneta fue consumida por el fuego durante la noche del jueves 10 de septiembre en el centro de la ciudad de Hopelchén, lo que movilizó a elementos de Protección Civil.

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En el video se observa que las llamas envolvieron gran parte de la unidad y generaron una columna de humo, mientras personal de emergencia intentaba controlar el incendio con extintores y cubetas con agua.

Varias personas permanecieron a distancia mientras se realizaban las labores para sofocar el fuego y evitar que se propagara.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no se proporcionó información sobre personas lesionadas.

JGH