Localizan en Ciudad del Carmen automóvil robado en Quintana Roo

Un automóvil con reporte de robo vigente en Quintana Roo fue localizado por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en la colonia Francisco I. Madero de Ciudad del Carmen.

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Se trata de un Hyundai Grand i10 color azul, con placas de circulación de Quintana Roo. Durante la verificación de sus datos, los agentes confirmaron que la unidad era buscada por las autoridades de esa entidad.

Tras confirmar el reporte, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se realizarán las investigaciones para determinar cómo llegó a Ciudad del Carmen y establecer posibles responsabilidades.

La titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, señaló que la unidad fue ubicada como parte de los recorridos de vigilancia realizados en el estado. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias en las que fue encontrado el automóvil.

JGH