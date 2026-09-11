¿Cómo proteger a tu perro de los cohetes? El método Tellington TTouch puede ayudar, conoce qué es

Estamos a pocos días de celebrar el 15 y 16 de septiembre, donde muchas personas suelen celebrar con pirotecnia, la cual ocasiona ruidos que suelen ser muy molestos para los perros, ocasionando miedo y estrés en ellos.

También se pueden sumar otros síntomas como temblores, jadeo o intentos por buscar un lugar seguro. Por ese motivo, es importante tenerlos dentro de casa. Aunque también existe una técnica conocida como Tellington Ttouch, la cual ayuda a cuidar a los perritos.

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¿Cómo proteger a tu perro este 15 y 16 de septiembre del estruendo de los fuegos artificiales?

Una de las primeras recomendaciones que se hace, es mantener al perrito dentro de la casa y en un espacio en donde pueda sentirse seguro, tratar de cerrar las puertas y las ventanas, evitar dejarlo solo para que siempre se encuentre acompañado.

¿Qué es el método Tellington TTouch y cómo ayuda a tu mascota?

Sin embargo, existe el método Tellington Ttouch, el cual fue creado por Linda Tellington-Jones, el cual consiste en una serie de movimientos suaves sobre el cuerpo de la mascota. Siendo una de las más conocidas poner una venda elástica alrededor de su torso.

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Esto ayuda a tener una mayor percepción en su cuerpo y una sensación de contención, esto ayuda a que muchos perritos tengan más tranquilidad, aunque también se ha mencionado que la evidencia todavía tiene poca evidencia científica.

¿Cómo aplicar el método Tellington a tu perro? Materiales y paso a paso para colocar

Para poderlo implementar, se necesita una banda bastante larga para que alcance a rodear su cuerpo. La cinta debe ir sobre su pecho y cruzar por ambos lados sobre su lomo.

🇲🇽🐾 Si durante las #FiestasPatrias notas que la pirotecnia afecta a tus animales de compañía, puedes hacer uso del Método #Tellington TTouch para brindarles seguridad.



Esta técnica puede ayudarles a manejar el estrés y sentirse más tranquilos ante los sonidos fuertes. ❤️‍🩹… pic.twitter.com/JxR7OFVayY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

Después pasarlos por los costados y cruzar por la parte de debajo de su abdomen, para terminar sujetando la banda por un costado. Se debe evitar hacer el nudo sobre su columna vertebral.

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