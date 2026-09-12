Profepa clausura trabajos sobre las dunas de Chabihau por causar daños al ecosistema

Autoridades ambientales federales clausuraron un predio ubicado en el puerto de Chabihau, comisaría de Yobaín, luego de detectar severas afectaciones al ecosistema costero presuntamente ocasionadas por trabajos de excavación, invasión de dunas y extracción ilegal de arena.

La intervención se originó a partir de diversos reportes difundidos en redes sociales por ciudadanos, quienes compartieron fotografías en las que se observaba maquinaria pesada operando dentro de una zona de protección ambiental.

Tras conocer las denuncias, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar los hechos; sin embargo, a su llegada los operadores y la maquinaria ya habían abandonado el predio.

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Las evidencias fotográficas permitieron dar seguimiento al caso y propiciaron la intervención de inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes realizaron una diligencia de inspección y fiscalización en el lugar señalado.

Durante la revisión, personal especializado utilizó drones y herramientas topográficas para delimitar la superficie afectada y evaluar los daños ocasionados tanto a la vegetación endémica como a la estructura natural de las dunas costeras.

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Suspenden actividades

Luego de documentar las afectaciones y determinar que se trataba de un ecosistema sujeto a protección legal, los inspectores colocaron sellos de clausura en el inmueble, con lo que quedaron suspendidas las actividades que se realizaban en el sitio.

El expediente fue turnado a las instancias jurídicas correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los involucrados, así como las sanciones administrativas o penales que correspondan conforme a la legislación ambiental. Las autoridades mantienen bajo seguimiento el caso, mientras se evalúa el alcance de los daños ocasionados al ecosistema costero de Chabihau.