Tribunal Electoral mantiene 56 quejas pendientes antes del proceso electoral en Campeche

Ante la proximidad del proceso electoral local, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche mantiene 56 quejas pendientes de trámite y resolución; los procedimientos relacionados con posibles actos anticipados de campaña o infracciones electorales tienen distintas vías de atención, según la etapa del proceso.

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Los actores políticos, ciudadanos y organizaciones de la sociedad que consideren la existencia de alguna irregularidad pueden presentar una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche. En la etapa actual, estos asuntos se tramitan mediante el procedimiento ordinario sancionador, por lo que corresponde al organismo electoral recibir las denuncias, sustanciarlas, investigar los hechos y emitir la resolución correspondiente.

No obstante este esquema cambiará una vez que inicie formalmente el proceso electoral local. A partir de ese momento, las denuncias que correspondan se tramitarán mediante el procedimiento especial sancionador, en el cual el Instituto Electoral continuará con la recepción, sustanciación e investigación de los expedientes, mientras que la resolución quedará a cargo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche.

El magistrado presidente del organismo, Francisco Ac Ordóñez, explicó que en la etapa actual, el TEEC interviene cuando los asuntos llegan a la instancia jurisdiccional correspondiente, pero la resolución de las quejas ordinarias permanece bajo responsabilidad del Instituto Electoral. Con el inicio del proceso electoral, el Tribunal asumirá la función resolutoria en los procedimientos especiales sancionadores que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación actual.

También destacó la importancia de que las denuncias cuenten con pruebas que permitan acreditar los hechos señalados, recordó que este tipo de procedimientos se rige por el principio dispositivo, bajo el cual quien afirma la existencia de una conducta irregular tiene la obligación de aportar los elementos necesarios para demostrarla.

En ese sentido, advirtió que los señalamientos en redes sociales o las acusaciones públicas no bastan para acreditar una infracción electoral. Mientras no existan pruebas que sustenten los hechos denunciados, las conductas señaladas permanecen como presuntas o probables, por lo que corresponde a las autoridades electorales realizar el análisis y determinar si existe alguna responsabilidad.

Respecto a las 56 quejas pendientes el presidente del TEEC indicó que también corresponde a las personas promoventes impulsar los procedimientos. Quienes presentaron las denuncias deben aportar los elementos y realizar las acciones procesales necesarias para que los expedientes avancen hacia una resolución en primera instancia.

Dijo que la cercanía del proceso electoral local hace necesario que tanto los actores políticos como la ciudadanía conozcan las vías institucionales para denunciar posibles irregularidades.

Adelantó que el Tribunal Electoral resolverá en las próximas fechas diversos asuntos relacionados con juicios ciudadanos y recursos de apelación. Entre estos expedientes se encuentran algunos vinculados con las primeras quejas emitidas por el IEEC que ya llegaron a la instancia jurisdiccional.

JGH