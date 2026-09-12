Desfile Militar del 16 de septiembre: estas calles estarán cerradas en CDMX y las rutas alternas

El Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 modificará la circulación en distintos puntos de la Ciudad de México con motivo de la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México.

La parada militar comenzará aproximadamente a las 10:00 horas y tendrá como punto de partida el Zócalo capitalino. El recorrido concluirá en Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Para esta edición se contempla la participación de más de 15 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

¿Cuál será la ruta del Desfile Militar?

Los contingentes avanzarán desde la Plaza de la Constitución y atravesarán diferentes vialidades del Centro Histórico. Entre los principales puntos del recorrido se encuentran 5 de Mayo, Eje Central y Avenida Juárez.

Posteriormente, los participantes se incorporarán a Paseo de la Reforma para continuar hacia la zona de Campo Marte, donde finalizará el desfile.

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La movilización de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y la presencia de vehículos, agrupamientos y exhibiciones previstas obligarán a realizar cortes temporales a la circulación.

¿Qué calles estarán cerradas el 16 de septiembre?

Las principales afectaciones viales se concentrarán en las calles utilizadas por el desfile. Entre las vialidades que permanecerán cerradas se encuentran:

5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Las autoridades también contemplan afectaciones al transporte público. La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada durante el desarrollo de las actividades.

Por ello, se recomienda a quienes tengan que desplazarse por el Centro Histórico, Paseo de la Reforma o zonas cercanas tomar previsiones y considerar más tiempo para sus traslados.

¿Cuáles serán las alternativas viales?

Los automovilistas podrán utilizar diferentes avenidas para evitar las zonas donde se concentrarán los contingentes. Entre las principales opciones se encuentran Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

¡Solo faltan 4 días para el Desfile Cívico-Militar 2026!



El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional estamos preparados para demostrar la gallardía, patriotismo y alto grado de adiestramiento en los diferentes contingentes, que participarán en la conmemoración del 216… pic.twitter.com/YPB20e7O36 — @Defensamx (@Defensamx1) September 12, 2026

También podrán considerarse Avenida Chapultepec, Avenida Constituyentes, Presidente Masaryk y Circuito Interior, dependiendo del punto de origen y destino de cada recorrido.

El Desfile Militar de 2026 tendrá una duración estimada de entre tres y cuatro horas. Sin embargo, este periodo podría modificarse debido al número de contingentes participantes, los carros alegóricos y las exhibiciones aéreas programadas.

Ante los cierres, se recomienda consultar las condiciones de movilidad antes de salir y evitar, en la medida de lo posible, las zonas próximas al recorrido durante las horas de mayor concentración.

IO