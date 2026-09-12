Explosión en Álvaro Obregón: primer dictamen apunta que la taquería no fue responsable de la explosión

La explosión registrada la noche del viernes 11 de septiembre en Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, no se habría originado dentro de la taquería afectada, de acuerdo con la actualización difundida este sábado por la demarcación.

A través de su cuenta oficial de X, la Alcaldía Álvaro Obregón informó que el primer dictamen realizado tras el incidente apunta a una acumulación de gas como posible causa de la explosión.

Sin embargo, uno de los elementos más relevantes de la investigación es que el estallido no habría comenzado al interior del establecimiento de comida, sino en un inmueble ubicado justo a un costado.

Explosión habría comenzado en inmueble contiguo

La autoridad explicó que las primeras conclusiones obtenidas después de la emergencia permiten establecer, de manera preliminar, que el punto de origen se encontraría en el inmueble contiguo a la taquería.

Este dato será determinante para las investigaciones, debido a que permitirá establecer con mayor precisión dónde se produjo la acumulación de gas y cuáles fueron las condiciones que pudieron provocar el estallido.

Noticia Destacada Incendio en asilo de ancianos en Chile deja 16 muertos y 10 sobrevivientes hospitalizados

La alcaldía subrayó que se trata de un primer dictamen, por lo que las causas y circunstancias del incidente todavía son materia de análisis por parte de las autoridades correspondientes.

Autoridades realizan diligencias este sábado

Luego de la explosión ocurrida la noche del viernes, este sábado se llevan a cabo diversas diligencias en la zona de Minas de Cristo para recabar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

Los trabajos buscan determinar las condiciones del inmueble señalado como el posible punto de origen, además de obtener información que contribuya a establecer de manera definitiva las causas del accidente.

#ÁOInforma🗞 | Actualización de la explosión registrada en Minas de Cristo.



•1er dictamen apunta que fue provocada por acumulación de gas.

•La explosión no se originó al interior de la taquería, sino en el inmueble contiguo.

•Hoy sábado se realizan diligencias en la zona. pic.twitter.com/LIsziDGLW1 — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) September 12, 2026

La Alcaldía Álvaro Obregón indicó que continuará informando sobre los avances de las investigaciones conforme se obtengan nuevos elementos.

Por ahora, la principal línea establecida en el primer dictamen relaciona el incidente con una acumulación de gas, mientras que la autoridad precisó que el lugar donde se habría originado la explosión corresponde al inmueble contiguo y no a la taquería.

IO