Síguenos

Última hora

México

Trabajadores de Volkswagen rechazan aumento: ¿habrá huelga en Puebla el 17 de septiembre?

Campeche / Sucesos

Conductora distraída choca contra automóvil detenido en el Centro de Campeche

Una conductora presuntamente distraída chocó contra un automóvil detenido ante un semáforo de la zona Centro; no hubo lesionados y los involucrados llegaron a un acuerdo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

12 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Una conductora presuntamente distraída provocó un accidente en la zona Centro.
Una conductora presuntamente distraída provocó un accidente en la zona Centro.

En inmediaciones de la zona Centro se registró un hecho de tránsito que dejó daños materiales de regular cuantía, sin personas lesionadas.

Un accidente de tránsito dejó a una menor de ocho años herida en el municipio de Seybaplaya.

Noticia Destacada

Niña de ocho años resulta lesionada tras accidente entre moto y unidad eléctrica en Seybaplaya

Los hechos ocurrieron sobre la calle 67, antes de llegar al cruce con la calle 10, donde una conductora se distrajo y se proyectó contra la parte trasera de un automóvil que había realizado su alto ante la luz del semáforo.

Ambos vehículos quedaron atravesados sobre la arteria, por lo que arribaron elementos de la Policía para tomar conocimiento; de la atención del hecho se descartaron personas lesionadas y las partes involucradas ya habían llegado a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesaria mayor intervención.

JGH

Te puede interesar