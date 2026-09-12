Conductora distraída choca contra automóvil detenido en el Centro de Campeche

En inmediaciones de la zona Centro se registró un hecho de tránsito que dejó daños materiales de regular cuantía, sin personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 67, antes de llegar al cruce con la calle 10, donde una conductora se distrajo y se proyectó contra la parte trasera de un automóvil que había realizado su alto ante la luz del semáforo.

Ambos vehículos quedaron atravesados sobre la arteria, por lo que arribaron elementos de la Policía para tomar conocimiento; de la atención del hecho se descartaron personas lesionadas y las partes involucradas ya habían llegado a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesaria mayor intervención.

JGH