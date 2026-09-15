Fiestas Patrias darían respiro a restaurantes de Campeche

Las Fiestas Patrias de este 2026, reforzadas por el “megapuente” otorgado al sector educativo en Campeche, podrían darle un respiro al sector restaurantero y de servicios turísticos, que espera un repunte de entre 10 y 20 por ciento en sus ventas respecto al comportamiento habitual del resto del año, particularmente durante esta quincena de septiembre, considerada tradicionalmente como una de las temporadas bajas.

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El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Calle 59 y del Centro Histórico, Abraham Azar Wabi, confió en que el puente largo motive a las familias campechanas a salir a desayunar, comer o cenar, así como a consumir en establecimientos del Centro Histórico e incluso contratar recorridos o realizar visitas a destinos cercanos a la capital. La expectativa es que el flujo de clientes no se concentre únicamente en el 15 y 16 de septiembre, sino que se extienda durante varios días, impulsado también por el pago de la quincena.

A este escenario se suma el concierto de la Banda El Limón, que podría convertirse en un detonante para la actividad comercial en la Calle 59. La previsión es que, una vez concluida la presentación, parte de los asistentes se disperse hacia los restaurantes y establecimientos del Centro Histórico para cenar, ingerir bebidas o continuar con la celebración. Los empresarios consideran que la concentración de personas en esta zona puede favorecer al comercio local.

Para aprovechar la temporada, restaurantes y otros negocios del sector prepararon promociones y experiencias especiales, entre ellas pozole, cenas temáticas, menús de temporada, bebidas y promociones con tequila, además de decoración alusiva a las Fiestas Patrias.

Estas estrategias buscan atraer principalmente al consumidor local y prolongar su permanencia en los establecimientos.

En cuanto al gasto, los prestadores estiman que el ticket promedio por persona podría oscilar entre 300 y mil pesos, dependiendo del establecimiento y del consumo. Una cena que incluya entrada, plato fuerte, cóctel o alguna experiencia temática puede alcanzar los montos más elevados.

El sector confía así en que la combinación de quincena, celebraciones patrias, megapuente y actividades masivas genere un incremento de 10 a 20 por ciento en las ventas, comportamiento que representaría un alivio para los negocios ante el bajo dinamismo que suele caracterizar a septiembre. La expectativa es que el festejo patrio no solo se traduzca en celebración, sino también en mayor consumo y derrama económica para los comercios campechanos.