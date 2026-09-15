Hombre es vinculado a proceso por presuntamente atacar con un cóctel molotov a su expareja en Chetumal

Un Juez de Control vinculó a proceso a un hombre acusado de feminicidio en grado de tentativa, luego de que presuntamente arrojara un artefacto incendiario tipo cóctel molotov contra el domicilio de quien fuera su pareja sentimental, en el municipio de Othón P. Blanco. El sujeto enfrentará la investigación complementaria desde un centro de reinserción social, luego de que la autoridad judicial le impusiera la prisión preventiva como medida cautelar.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos difundida por las autoridades, el ahora procesado contaba con una medida de protección vigente a favor de la víctima, misma que habría vulnerado al presentarse la noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la vivienda de la mujer. Fue en ese momento cuando, según la versión oficial, lanzó el artefacto incendiario con la presunta intención de causarle un daño que pudo haber resultado letal.

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La rápida intervención de elementos de la Policía Rural permitió su detención en flagrancia, lo que posibilitó que fuera trasladado de inmediato ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Con los elementos de prueba recabados, el Ministerio Público ejerció acción penal en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa, uno de los que mayor gravedad reviste dentro del catálogo de delitos vinculados a la violencia de género en la entidad.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y, tras escuchar los argumentos de la representación social, resolvió vincular a proceso al imputado, además de fijar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar mientras se desahoga el plazo de investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes podrán aportar mayores elementos probatorios antes de que se determine su situación jurídica definitiva.