Exigen frenar novatadas violentas en Normal de Hecelchakán

Las novatadas violentas en la Escuela Normal Rural de Hecelchakán ‘Justo Sierra Méndez’ no pueden seguir justificándose como una tradición, advirtió el expresidente de la Sociedad de Padres de Familia de Campeche A.C., Rogelio Loeza Cabrera, al exigir a la Secretaría de Educación (Seduc) investigar los hechos y aplicar sanciones contra quienes resulten responsables de las agresiones denunciadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam).

Ante las quejas presentadas por estudiantes debido a estos actos, calificó las novatadas como prácticas ‘arcaicas’ que deberían desaparecer de las instituciones educativas, pues en lugar de representar una bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso, pueden convertirse en actos de bullying, acoso y violencia que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida.

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Loeza Cabrera señaló que estas prácticas han existido durante generaciones, pero recordó que haberlas vivido en el pasado no significa que deban continuar. Expuso que durante su época como estudiante llegó a presenciar actos denigrantes contra jóvenes, como desnudarlos y someterlos a humillaciones, situaciones que, además de atentar contra la dignidad humana, actualmente deben analizarse bajo un contexto de respeto a los derechos de todas las personas.

Sostuvo que ninguna ley permite este tipo de agresiones dentro de las escuelas y que, por el contrario, existen disposiciones jurídicas para sancionar a quienes dañen a otra persona. Por ello, consideró necesario que la Seduc, mediante su área jurídica, revise la normativa y establezca reglas expresas para impedir estas prácticas, así como mecanismos de sanción para quienes participen en ellas.

En el caso particular de la Normal Rural de Hecelchakán, pidió realizar una investigación a fondo para deslindar responsabilidades entre alumnos y autoridades del plantel. Consideró que, cuando menos, quienes participaron directamente en las agresiones deben ser amonestados y sancionados conforme corresponda, aun cuando estas medidas puedan generar inconformidad, protestas o movilizaciones estudiantiles.

El exdirigente de padres de familia reconoció que en ocasiones estas prácticas pueden rebasar a directivos y personal escolar, debido a que algunas se realizan durante la madrugada y mediante acciones como privar de alimentos o someter físicamente a los estudiantes. No obstante, insistió en que las autoridades educativas no deben permitir que la costumbre se convierta en argumento para tolerar ‘salvajadas’.

“Las novatadas ya deben terminar”, sostuvo, al considerar que las escuelas deben ser espacios de formación y respeto, no escenarios donde la violencia se disfrace de tradición.