Kantunilkín se prepara para desfile patrio con participación de escuelas

Con desfiles locales, kermeses tradicionales y diversas actividades lúdicas, las escuelas primaria Lázaro Cárdenas y el jardín de niños José María Morelos conmemoraron esta mañana el inicio de la Independencia de México, fomentando el respeto a los símbolos patrios desde la infancia.

En la escuela primaria Lázaro Cárdenas, los alumnos de primero a cuarto grado protagonizaron un recorrido por las calles céntricas de la cabecera municipal. Al grito de "¡Viva México!" y "¡Vivan los héroes que nos dieron patria!", los menores anticiparon los festejos patrios, ya que los estudiantes de quinto y sexto grado participarán formalmente en el desfile cívico-militar programado para este miércoles 16 de septiembre.

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El director del plantel, Luis Morales, destacó la relevancia de involucrar a los niños en estas tradiciones desde los primeros años escolares.

Por su parte, el jardín de niños José María Morelos transformó la jornada en una auténtica noche mexicana adaptada al ámbito escolar.

La directora Yolanda Silva explicó que las actividades incluyeron juegos tradicionales como la lotería, carreras de costales, reventar globos y armar rompecabezas, además de dinámicas donde los padres de familia se sumaron activamente para respaldar el proceso educativo de sus hijos y conocer pasajes clave de la historia nacional.

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Los directores señalaron que diversos planteles del municipio han llevado a cabo sus ceremonias cívicas durante los últimos días, consolidando un ambiente de identidad nacional.

Para este miércoles se espera la participación masiva de instituciones educativas de nivel básico y media superior en el tradicional desfile por las principales avenidas de Kantunilkín.