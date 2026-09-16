Así fue el desfile de Independencia en Campeche: Participaron 957 elementos, canes y caballos

Con un despliegue de disciplina, tradición y orgullo patrio, el pueblo de Campeche presenció el desfile cívico-militar conmemorativo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en el que participaron 957 integrantes del Ejército, Marina, Guardia Nacional y otras dependencias, además de una bandera monumental, cinco banderas de guerra, 117 vehículos, 18 motocicletas, ocho cuatrimotos, una embarcación, 18 canes y 34 caballos. El recorrido concluyó sin novedad.

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Previamente, autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenciaron el izamiento de la Bandera Monumental, ceremonia custodiada por elementos de las fuerzas castrenses, en un acto que marcó el inicio de la jornada patriótica y dio paso al contingente que recorrió el Malecón de la Ciudad.

También desfilaron una embarcación, 18 canes y 34 caballos. / Alejandro Balan

El desfile abrió con el rugir de siete motocicletas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, máquinas destinadas al patrullaje preventivo y a la atención inmediata de emergencias. Detrás marchó la Banda de Música del Estado, integrada por 32 músicos bajo la dirección del maestro Enrique Canaval Ávila, agrupación que desde 1940 acompaña ceremonias oficiales y mantiene viva una parte de la tradición cultural de Campeche.

La Guardia Nacional mostró su capacidad operativa con personal de proximidad social, unidades operativas, vehículos todoterreno, ambulancias y elementos de su sección canófila. Los binomios caninos arrancaron miradas de los asistentes, pues están entrenados para la detección de armas y drogas, así como para la localización y rescate de personas en situaciones de desastre. También desfilaron unidades destinadas a caminos rurales, atención de inundaciones, huracanes e incendios.

La Guardia Nacional y la Marina mostraron unidades utilizadas en labores de seguridad y rescate. / Alejandro Balan

La Secretaría de Marina-Armada de México hizo lo propio con personal naval, escoltas, banderas de guerra, vehículos, ambulancias y una embarcación destinada a labores de búsqueda y rescate. El contingente recordó que estas operaciones se mantienen durante las 24 horas del día, los 365 días del año, para responder ante emergencias en el territorio mexicano y campechano.

El desfile cívico militar recorrió el Malecón de la ciudad.

Con paso marcial, la SPSC cerró la participación de los cuerpos de seguridad estatal, acompañada por su banda de guerra y los elementos de las distintas unidades que la integran. También estuvieron representados los municipios de Champotón, Calkiní, Palizada, Dzitbalché, Tenabo, Seybaplaya, Candelaria, Hecelchakán, Hopelchén, Escárcega, Calakmul y Carmen.

La jornada concluyó con elementos de la Secretaría de Protección Civil, Seprocicam, así como jinetes de agrupaciones de charros que hicieron sintonía con el Himno Nacional Mexicano, entonado por los presentes al compás de la Banda de Música del Gobierno del Estado.

JGH