Acusan a Gala Montes de golpear a la hija de Sergio Sendel

La actriz Gala Montes fue acusada por el periodista Gustavo Adolfo Infante de haber agredido físicamente a Valeria Sendel, hija del actor Sergio Sendel, durante las grabaciones de un reality show.

El altercado habría ocurrido mientras ambas coincidían en la grabación de un proyecto televisivo en el que también participaban otras figuras públicas.

Según la versión difundida por el periodista, la discusión escaló al plano físico cuando Gala Montes presuntamente tomó del cabello a Valeria Sendel y la tiró al piso.

Trascendió que se evaluó la posibilidad de proceder con una demanda legal por parte de la afectada, aunque el proceso ha permanecido bajo mediación o sin resoluciones públicas claras.