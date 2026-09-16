Canadá podría convertirse en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea: esto propone Bruselas

Canadá podría convertirse en el primer país con estatus de “miembro asociado” de la Unión Europea, luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteara abrir esa posibilidad durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

La propuesta fue presentada este miércoles 16 de septiembre en Estrasburgo, con la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien se convirtió en el primer mandatario no europeo invitado a asistir a este discurso.

Carney respaldó avanzar hacia una relación más estrecha con el bloque y aseguró que Canadá busca fortalecer sus vínculos con socios de confianza en un escenario internacional marcado por mayores tensiones comerciales y geopolíticas.

¿Qué significa que Canadá sea “miembro asociado” de la UE?

Von der Leyen planteó que Canadá y la Unión Europea vayan más allá del actual Acuerdo Económico y Comercial Global, conocido como CETA, y construyan una denominada “Alianza para el Futuro”.

La propuesta todavía no define un esquema jurídico concreto ni supone que Canadá vaya a convertirse en miembro pleno de la Unión Europea. Se trata de una figura inédita que deberá ser desarrollada por ambas partes.

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La presidenta de la Comisión Europea señaló que la cooperación podría ampliarse en sectores como inteligencia artificial, ciberseguridad, defensa, energía, minerales críticos, tecnología cuántica y seguridad económica.

Mark Carney busca una alianza más profunda con Europa

Tras el discurso, Carney sostuvo reuniones con von der Leyen y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Durante los encuentros discutieron proyectos relacionados con minerales críticos, energía, defensa, investigación, desarrollo y tecnologías avanzadas.

Dear @MarkJCarney we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.



I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the EU.



And create a common prosperity and economic security space. pic.twitter.com/GqIjGBz6aY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2026

El Gobierno canadiense explicó que el objetivo es aumentar la autonomía estratégica, la resiliencia y la soberanía mediante una cooperación más estrecha con Europa.

La propuesta llega en un momento de tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Sin embargo, tanto Ottawa como Bruselas han presentado el acercamiento como una estrategia destinada a fortalecer sus capacidades económicas y políticas, no como una alianza dirigida contra otro país.

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