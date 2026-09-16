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Volqueteros exigen trabajo y bloquean acceso a banco de material en la vía Champotón-Campeche

Volqueteros de la CTM, protestan junto a la carretera Champotón Campeche para exigir trabajo en una obra carretera; aseguran que la movilización no afecta la circulación vehicular.

Por Jorge May

16 de sept de 2026

1 min

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Transportistas bloquean banco de material en la carretera Champotón-Campeche
Transportistas bloquean banco de material en la carretera Champotón-Campeche / Jorge May

Un grupo de volqueteros de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, se manifestaron para solicitar oportunidades de trabajo en la rehabilitación de una obra carretera, al parecer el tramo Ciudad del Sol-Villamadero.

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El punto de concentración se llevó a cabo a un costado de la carretera federal Champotón-Campeche, donde mantienen bloqueado el acceso a un banco de material.

Para ello, los volquetes protestaron de manera pacífica, exigiendo ser tomados en cuenta dentro de los trabajos que contempla el proyecto.

Sin generar disturbios ni afectaciones a la circulación, los volqueteros permanecen en el lugar como parte de su manifestación. El acto ha transcurrido de manera pacífica y no ha sido necesaria la intervención de las autoridades.

JGH

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