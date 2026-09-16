Despliegue militar y ministerial moviliza la Supermanzana 247 en Cancún

Intenso operativo de seguridad que involucró a fuerzas de los tres órdenes de gobierno generó alarmas entre los vecinos del fraccionamiento Azul Bonampak, ubicado en la Supermanzana 247, donde autoridades federales y estatales cercaron por completo un tramo vial para llevar a cabo diligencias oficiales de las que hasta el momento se guardan total hermetismo.

Los hechos se registraron sobre la intersección de la calle La Ceiba con la avenida Lombardo Toledano. Al lugar acudieron de forma coordinada efectivos del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De inmediato, las fuerzas de seguridad procedieron al acordonamiento del área con cinta de preservación y establecieron un estricto perímetro de seguridad para resguardar posibles indicios.

La abrupta intervención obstaculizó por completo el paso peatonal y vehicular de los habitantes del sector, quienes manifestaron su asombro ante el despliegue militar.

La presencia del operativo reavivó la inquietud entre los residentes del fraccionamiento, quienes recordaron que hace apenas un mes la misma arteria vial fue escenario de una movilización similar.

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En aquella ocasión, un inmueble fue asegurado por las autoridades tras ser cateado por presuntos delitos vinculados al narcomenudeo.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha precisado si las acciones ejecutadas forman parte del seguimiento a la investigación previa o si responden a un nuevo reporte delictivo en la zona.

Las corporaciones de seguridad se retiraron del sitio sin confirmar la detención de personas implicadas, así como tampoco el aseguramiento de drogas, armas o vehículos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un comunicado oficial para esclarecer la causa determinante del despliegue y los resultados obtenidos en las investigaciones.