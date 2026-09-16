Indignación en Campeche: Tiran la mercancía a vendedor ambulante de kibis en la Feria de San Román

Indignación generó en redes sociales la denuncia de una presunta agresión contra un conocido vendedor ambulante de kibis y tostaditas de seso, identificado por su tradicional pregón “A peso la bolsa”, durante las actividades de la Feria de San Román, en San Francisco de Campeche.

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El incidente habría ocurrido este miércoles 16 de septiembre sobre la avenida Fundadores, donde el comerciante ofrecía sus productos cerca de un puesto de churros instalado con motivo de la feria.

De acuerdo con los testimonios difundidos, los encargados del establecimiento le habrían pedido retirarse del lugar, bajo el argumento de que ellos pagaron un permiso para instalarse dentro del recinto ferial, mientras que el vendedor recorría la zona de manera ambulante.

Las versiones coinciden en que, después de una discusión, una persona vinculada con el puesto presuntamente derribó la vitrina de cristal en la que el comerciante resguardaba su mercancía. Los kibis y las tostaditas terminaron en el suelo, por lo que el vendedor habría perdido todo el producto preparado para esa jornada.

Una de las publicaciones asegura que también hubo un intento de agresión física, lo que provocó la intervención de varias personas que se encontraban en el lugar. Los asistentes habrían auxiliado al vendedor y exigido que le pagaran la mercancía dañada.

Otro testimonio acusó a los responsables de exigirle un supuesto “derecho de piso” para vender cerca del establecimiento. Sin embargo, no se ha confirmado que existiera un cobro ni que se tratara de una exigencia relacionada con alguna actividad delictiva. La expresión fue utilizada por los denunciantes para referirse a un posible pago por ocupar el espacio.

Según la información difundida, al lugar acudió personal de Proximidad Social y Protección Ciudadana del Ayuntamiento para tomar conocimiento de lo ocurrido, aunque aparentemente no se contó con la presencia de elementos de la Policía Preventiva.

Hasta el momento, no se ha informado si el comerciante presentó una denuncia formal, si recibió el pago de los productos perdidos o si alguna autoridad inició una investigación. Tampoco se ha difundido una postura de las personas directamente señaladas por el incidente.

Negocio de nombre similar se deslinda

Tras la difusión del caso, Churromóvil El Jarocho publicó un comunicado para aclarar que es una empresa independiente, con registro de marca, administración y operaciones propias, ajenas a cualquier otro establecimiento con un nombre parecido.

La empresa Churromóvil El Jarocho se deslindó públicamente del negocio implicado en la agresión.

La empresa se deslindó de las acciones atribuidas al negocio señalado en redes sociales y sostuvo que estas no representan su forma de trabajo. También precisó que sus sucursales oficiales se encuentran en el Centro Histórico, Santa Lucía, el Parque Acuático del Malecón y Moch Couoh, además de sus puntos temporales junto a las iglesias de San Francisco y San Román.

El pronunciamiento busca evitar confusiones entre establecimientos, pero no representa una respuesta del negocio acusado ni confirma la identidad de las personas involucradas en el incidente.

Campeche, tierra del pregonero

El señalamiento ha provocado especial molestia porque el afectado es un vendedor reconocido por su voz y su particular manera de ofrecer sus productos, una figura estrechamente relacionada con la identidad popular de Campeche.

La ciudad es recordada como “la tierra del pregonero”, donde durante generaciones vendedores de pan, frutas, pescado, dulces y otros productos han recorrido calles y barrios anunciando su mercancía de viva voz.

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Las diferencias por permisos o espacios comerciales deben resolverse mediante el diálogo y la intervención de las autoridades. Si se confirma que la mercancía fue arrojada al suelo, el daño no se limitaría a los alimentos perdidos, sino que también representaría una afectación directa al trabajo y al ingreso diario del vendedor.

En la tierra del pregonero, quienes todavía recorren las calles ofreciendo honestamente sus productos merecen respeto. Sus voces no estorban: forman parte de la memoria, la cultura y la vida cotidiana de Campeche.

JGH