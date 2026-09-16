Diócesis de Campeche alerta por perfiles falsos que piden dinero a nombre del obispo

La Diócesis de Campeche alertó sobre la aparición de perfiles falsos en redes sociales que utilizan indebidamente el nombre y la imagen del obispo José Alberto González Juárez y del vicario general, Marcos Rubén Cohú Muñoz, para solicitar dinero.

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De acuerdo con un comunicado oficial, mediante estas cuentas y números telefónicos se piden depósitos, transferencias y supuestas ayudas económicas, haciéndolas pasar como solicitudes provenientes de los ministros religiosos o de la propia institución católica.

La Diócesis aclaró que dichas comunicaciones son falsas y no representan al obispo, al vicario general ni a la Iglesia campechana. Hasta el momento, los números identificados y relacionados con estos intentos de engaño son el 981 327 1939 y el 287 247 0955, aunque advirtió que podrían emplearse otras líneas o perfiles apócrifos.

La Iglesia pidió difundir la alerta para prevenir posibles fraudes. / Especial

Ante cualquier solicitud de dinero que aparentemente provenga de un sacerdote o una instancia diocesana, recomendó no realizar depósitos ni transferencias, evitar proporcionar datos personales o bancarios, reportar los mensajes sospechosos y notificar a la Diócesis para darle seguimiento al caso.

La institución enfatizó que no solicita dinero por medio de perfiles personales o números telefónicos desconocidos. También pidió a sacerdotes, parroquias, movimientos, grupos y comunidades difundir la advertencia para prevenir posibles fraudes entre los feligreses de Campeche.

JGH