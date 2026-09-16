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Diócesis de Campeche alerta por perfiles falsos que piden dinero a nombre del obispo

La Diócesis de Campeche alertó sobre perfiles falsos que utilizan nombres de religiosos para solicitar depósitos, transferencias y datos bancarios a los feligreses en redes sociales.

Por Redacción Por Esto!

16 de sept de 2026

1 min

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La Diócesis de Campeche alertó sobre la aparición de perfiles falsos.
La Diócesis de Campeche alertó sobre la aparición de perfiles falsos.

La Diócesis de Campeche alertó sobre la aparición de perfiles falsos en redes sociales que utilizan indebidamente el nombre y la imagen del obispo José Alberto González Juárez y del vicario general, Marcos Rubén Cohú Muñoz, para solicitar dinero.

Redes sociales reaccionaron con indignación ante una agresión contra un conocido pregonero campechano.

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De acuerdo con un comunicado oficial, mediante estas cuentas y números telefónicos se piden depósitos, transferencias y supuestas ayudas económicas, haciéndolas pasar como solicitudes provenientes de los ministros religiosos o de la propia institución católica.

La Diócesis aclaró que dichas comunicaciones son falsas y no representan al obispo, al vicario general ni a la Iglesia campechana. Hasta el momento, los números identificados y relacionados con estos intentos de engaño son el 981 327 1939 y el 287 247 0955, aunque advirtió que podrían emplearse otras líneas o perfiles apócrifos.

La Iglesia pidió difundir la alerta para prevenir posibles fraudes.
La Iglesia pidió difundir la alerta para prevenir posibles fraudes. / Especial

Ante cualquier solicitud de dinero que aparentemente provenga de un sacerdote o una instancia diocesana, recomendó no realizar depósitos ni transferencias, evitar proporcionar datos personales o bancarios, reportar los mensajes sospechosos y notificar a la Diócesis para darle seguimiento al caso.

La institución enfatizó que no solicita dinero por medio de perfiles personales o números telefónicos desconocidos. También pidió a sacerdotes, parroquias, movimientos, grupos y comunidades difundir la advertencia para prevenir posibles fraudes entre los feligreses de Campeche.

JGH

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