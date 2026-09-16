Así se vivió el Grito de Independencia en Campeche con la Original Banda el Limón

En medio de música, tradición, fuegos artificiales y el grito de “¡Viva México!” a todo pulmón, miles de campechanos se unieron a una sola voz para conmemorar el aniversario número 216 del inicio de la Independencia de México y honrar así a los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad.

La jornada patria inició desde la tarde con diversas actividades a cargo del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, con presentaciones de Ballet Folclórico y orquestas, escuelas de danza invitadas y grupos musicales diversos.

Desde las cinco de la tarde, el evento arrancó al son de la cumbia y salsa con el grupo musical campechano Fussion Latina, en un escenario ubicado en los bajos del Palacio de Gobierno, adornado con una réplica del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

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Así también, con la participación de la Compañía Inclusiva de Artes Escénicas del DIF Estatal, el grupo de danza Amigos Unidos por el Folklore del Municipio de Carmen, el Ballet Folclórico del Benemérito Instituto Campechano, la Compañía de Danza Folklórica Zentzontle, el Ballet Folclórico del Estado de Campeche Luisa María Sosa Illescas, así como el Mariachi “Nuevo Campeche”, que se llevó los aplausos y el reconocimiento de la ciudadanía al imprimirle el toque de la música mexicana.

El acto protocolario oficial arrancó en punto de las 21:30 horas, una hora antes de la ceremonia que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde la Ciudad de México.

La Gobernadora Layda Sansores, desde el balcón del Palacio de Gobierno, encabezó el que será su último “Grito de Independencia” y vitoreó a Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, entre otros personajes cuyos nombres están grabados con honor y gloria en la historia nacional. Durante la ceremonia se benefició con liberaciones anticipadas a cinco mujeres y 24 hombres que cumplían sentencias en los Centros de Readaptación Social de Ciudad del Carmen y San Francisco Kobén.

Desde hace un par de semanas se revisaron las carpetas e información de los reclusos para determinar quiénes estaban en ese proceso de reintegrarse a la sociedad, tras cumplir más de la mitad de sus condenas y demostrar buen comportamiento; honrando así un momento histórico de la Independencia, pues para el Grito de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla liberó a presos políticos y otros mexicanos que estaban en contra del virreinato y se sumaron a la lucha.

Para luego continuar la fi esta con un colorido espectáculo de fuegos artificiales y la reintegración de la música con el Mariachi Nuevo Campeche.

Y de nuevo celebrar el Grito de Independencia de la Ciudad de México, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al cerrar la fi esta con la agrupación La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, originaria del Estado de Sinaloa, que engalanó el festejo con su música regional mexicana, compuesta por grandes temas rancheros, corridos, cumbias, baladas, boleros y sones.

Quienes, sin duda, pusieron a bailar a los campechanos, quienes con aplausos corearon sus canciones al ritmo de la popular banda norteña. En Champotón, gran afluencia se registró en la plaza principal “Ángel Castillo Lanz”, con motivo de la ceremonia alusiva al aniversario de la Independencia de México.

Al filo de las 21:30 horas, los asistentes presenciaron la exaltación del Grito de Independencia, para luego dar paso a la pirotecnia y al baile popular. Por su parte, en Seybaplaya, las familias presenciaron esta ceremonia patria desde el parque principal, para luego dar paso a un espectáculo pirot