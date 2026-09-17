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Retiran “juego de la bolita” de la Feria de San Román tras quejas en Campeche

Un puesto del llamado “juego de la bolita” fue retirado de la Feria de San Román después de que asistentes denunciaran ante la policía un supuesto engaño.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

17 de sept de 2026

2 min

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Policías llegan tras quejas por el famoso “juego de la bolita”
Policías llegan tras quejas por el famoso “juego de la bolita”

Un puesto del llamado “juego de la bolita” fue retirado de la Feria de San Román luego de que varios asistentes alertaran a elementos policiales sobre su operación y señalaran que habían perdido dinero en la atracción.

El puesto se encontraba en el cruce de las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero, donde ofrecía supuestos premios de alto valor y dinero en efectivo a quienes lograran encestar una bola en un pequeño agujero. Algunos visitantes que participaron aseguraron que se trataba de un engaño, por lo que solicitaron la intervención de los agentes.

Durante la revisión, los uniformados determinaron que la actividad correspondía a un juego de azar, pese a que los responsables contaban con determinados permisos comerciales para operar en la zona. Los elementos les señalaron que este tipo de actividades, junto con las apuestas y otros juegos similares, no están permitidas en el espacio donde se instaló la feria.

La Policía Rural acudió a la gasolinera tras el reporte, pero el hombre ya había sido trasladado por la Guardia Nacional, por lo que se desconoce su estado de salud

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Después de varios minutos de discusión, los encargados accedieron a desmontar el puesto y retirar los premios que exhibían. La intervención permitió que la actividad dejara de operar en ese punto, mientras los policías permanecieron vigilando los alrededores para evitar que los responsables intentaran reinstalarse.

Aunque algunos asistentes afirmaron haber perdido dinero, ninguno aceptó presentar una denuncia formal, por lo que el caso no fue turnado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ni ante otra instancia para iniciar una investigación.

Los agentes mantuvieron presencia en el sitio durante varias horas, luego de la inconformidad generada entre los visitantes de la Feria de San Román.

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