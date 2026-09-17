¡Viajó de Campeche hasta Chetumal! Hombre baleado llegó a una gasolinera para pedir ayuda

La tarde de este jueves un hombre con lesiones de proyectil de arma de fuego arribó a la gasolinera de Nicolás Bravo a bordo de una camioneta Tacoma roja, solicitando ayuda urgente. El hecho generó la movilización inmediata de elementos de la Policía Rural, quienes acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los testimonios recabados entre los empleados de la estación de servicio, el lesionado explicó que había sido agredido en el vecino estado de Campeche y que se dirigía hacia la ciudad de Chetumal en busca de atención médica. Su llegada al poblado fue marcada por la desesperación, pues pidió apoyo directo a los trabajadores de la gasolinera, quienes notificaron a las autoridades.

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En ese momento, una unidad de la Guardia Nacional que circulaba por la zona se detuvo y brindó asistencia al herido. Los elementos federales procedieron a custodiarlo junto con su vehículo, escoltándolo hacia Chetumal para que recibiera atención hospitalaria. La intervención fue determinante, ya que permitió trasladar al afectado con rapidez y bajo resguardo, evitando mayores riesgos en el trayecto.

Es importante señalar que, cuando los policías rurales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron dar seguimiento al caso, ya no encontraron al lesionado en el lugar. El traslado realizado por la Guardia Nacional dejó a las autoridades locales sin contacto directo con el masculino, lo que generó incertidumbre sobre su estado de salud y el curso de la investigación.

Las autoridades preventivas desconocen el estado de salud del lesionado y la Fiscalía General del Estado realizan en las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de la agresión registrada en Campeche.

Nicolás Bravo es una localidad ubicada en la zona sur del estado de Quintana Roo, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco. Se encuentra situada sobre la carretera federal 186 (Chetumal-Escárcega). Es el primer poblado con servicios del lado quintanarroense, al salir de Campeche.