¿Por qué intervino la madre? Esto se sabe de la pelea que dejó a un estudiante apuñalado en Escárcega

Una pelea entre dos estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 62, en Escárcega, terminó con uno de los jóvenes herido en el abdomen con un objeto punzocortante. El incidente ocurrió en las inmediaciones del plantel, durante la salida de clases.

Noticia Destacada Madre de estudiante se entrega tras apuñalar a joven en Escárcega

De acuerdo con los reportes disponibles, la confrontación comenzó entre los dos alumnos, quienes intercambiaron golpes ante la presencia de otros estudiantes. En determinado momento intervino la madre de uno de los participantes, aparentemente con la intención de defender a su hijo.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la pelea y la intervención de la mujer. Una vez controlada la confrontación, el estudiante lesionado comenzó a retirarse, pero posteriormente se percató de que presentaba una herida en el abdomen y fue trasladado a un hospital.

La mujer y su hijo acudieron posteriormente ante la Vicefiscalía General de Justicia para rendir su declaración. Familiares del joven herido también anunciaron que presentarían la denuncia correspondiente, mientras las autoridades comenzaron a revisar testimonios, grabaciones y demás indicios.

Aunque las primeras versiones atribuyeron la lesión a la madre y señalaron que habría utilizado un cuchillo, también circuló otra hipótesis sobre la posible intervención de un hombre adulto. Por ello, no se ha establecido oficialmente quién causó la herida ni el motivo preciso de la agresión. Hasta ahora, lo confirmado es que el ataque ocurrió durante una pelea en la que estaba involucrado el hijo de la mujer