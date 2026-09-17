Regresan las tormentas a Campeche

Después de una jornada marcada por temperaturas de hasta 38 grados, las condiciones meteorológicas cambiarán en Campeche con el regreso de las lluvias y tormentas eléctricas, debido a la combinación de una vaguada, inestabilidad en niveles superiores de la atmósfera y el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Durante los próximos días permanecerá sobre el Golfo de México un canal de baja presión, acompañado por una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. A este escenario se sumará el avance de una nueva onda tropical que actualmente se desplaza por el Oriente del Caribe, favoreciendo un ambiente más húmedo e inestable en la Península de Yucatán.

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El pronóstico contempla periodos de cielo despejado a medio nublado, con un aumento importante de la nubosidad durante las tardes. Aunque continuará el ambiente caluroso, se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte, con posibilidad de acumulados puntualmente muy fuertes, además de descargas eléctricas y rachas de viento.

La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seproci) llamó a la población a tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas de corta duración, descargas eléctricas y turbonadas, condiciones que podrían provocar encharcamientos, caída de ramas e incluso árboles.

El cambio llega después de una jornada de intenso calor en la entidad. Escárcega y Candelaria registraron las temperaturas máximas más elevadas, con 38 grados y mínimas de 25. En Ciudad del Carmen, el termómetro alcanzó 37 grados, con mínima de 26.

En Campeche, Seybaplaya y Champotón se reportaron máximas de 36 grados y mínimas de 24, mientras que Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché alcanzaron 35 grados, con mínimas de 23.

Las temperaturas más bajas dentro del ambiente caluroso correspondieron a Hopelchén y Calakmul, donde se registraron máximas de 34 grados y mínimas de 22.

Los pronósticos apuntan a que la inestabilidad continuará durante el resto de la semana, debido a la permanencia de la vaguada y un vórtice en altura, además del posible ingreso de otras dos ondas tropicales. Con este panorama, el calor no desaparecerá, pero las tardes podrían volver a estar marcadas por lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento