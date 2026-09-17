Reviven en redes polémico mensaje de Gala Montes pidiendo productos gratis a cambio de publicidad

La actriz y cantante mexicana Gala Montes se convirtió nuevamente en tendencia este 17 de septiembre tras la filtración de una supuesta captura de pantalla emitida desde su cuenta de Instagram. En el mensaje que fue difundido en redes sociales, la artista intentaba obtener productos gratis a cambio de publicidad.

El mensaje que fue compartido a través de la plataforma X (antes Twitter) generó revuelo entre los usuarios, llevando a varios a apodar a la actriz como “Lady Donitas”. La polémica tuvo lugar en 2015, año en que Gala tenía 15 años y contaba con poco más de 250 mil seguidores en sus redes.

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¿Cómo fue que Gala Montes pidió productos gratis?

De acuerdo con el material filtrado, Gala Montes sugería recibir productos de forma gratuita argumentando que la alianza beneficiaría al emprendimiento al brindarle alcance y exposición ante sus seguidores. En el texto que circuló en redes se leía la frase "veo que les hace falta publicidad", argumentó la actriz.

“Hola, mi nombre es Gala Montes, tengo poco más de 250 mil activos. Necesito una donita de estas para una sesión fotográfica, ¿les gustaría mandarme esto y otras cositas más para que los anuncie?”. se puede leer en el mensaje completo. A esto la empresa respondió que el producto tenía un costo.

Pide apoyo para que le manden algo, dice que no había nada en México y por eso no la pudo comprar, luego que la marca no entendió que la quería regalada y al final que ella sin problema la paga , y remata culpando a la tienda por exponerla y atacarla 🤷🏻‍♀️ #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/RUQs0ktrit — liliana ♡₊˚ (@elotedmaiz) October 12, 2024

Fue en este momento que la actriz explicó que buscaba realizar un cambio, la empresa le daría el producto y ella daría publicidad entre sus seguidores. La divulgación de la conversación provocó inmediatas reacciones

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