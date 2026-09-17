Rescatan a niño de 2 años que lloraba solo desde un segundo piso en Playa del Carmen

Un niño de dos años de edad, que lloraba con desesperación desde el balcón de un segundo piso de un edificio en esta ciudad de Playa del Carmen fue rescatado por elementos de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen.

Según información de vecinos al escuchar a un niño llorar en lo alto se percharon que en el segundo piso gritaba con desesperación por falta de sus padres, por lo que solicitaron el apoyo a las autoridades municipales a través del 911.

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Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas del Sol, en Playa del Carmen, donde un menor de edad lloraba en el segundo piso del edificio, pero estaba expuesto a una posible caída.

Luego del reporte, minutos después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes al corroborar los hechos, elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) solicitaron el apoyo al cuerpo de la Bomberos para el rescate debido al riesgo que se encontraba el niño.

De acuerdo a datos preliminares, las autoridades utilizaron una escalera para subir al edificio y entrar al rescate del menor que lloraba gritando a su mamá.

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Las autoridades lograron llegar al punto donde el menor se encontraba y lo aseguraron para ponerlo a salvo, informaron que el niño no presentó lesiones alguna ni golpes, siguiendo los protocolos de seguridad, el menor quedó bajo resguardo del GEAVIG para iniciar los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento se desconoce porqué los padres dejaron solo al niño en el edificio, por lo pronto, el grupo GEAVIG ha iniciado una investigación al tratarse de un menor de edad que estuvo en riesgo de caer del edificio.