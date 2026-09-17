Sheinbaum responde a EU por reporte antidrogas: “No necesitamos que nos juzguen desde afuera”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este jueves 17 de septiembre al reporte de Estados Unidos sobre el combate internacional a las drogas y rechazó que México necesite evaluaciones externas sobre su estrategia de seguridad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que su gobierno conoce los problemas relacionados con el narcotráfico y trabaja todos los días para combatirlos.

“No necesitamos que nos juzguen desde afuera”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre los señalamientos incluidos en la determinación estadounidense para el año fiscal 2027.

El documento de la Casa Blanca mantiene a México dentro de la lista de 23 países considerados relevantes para el tránsito o producción de drogas ilícitas, aunque no lo incluye entre las cuatro naciones señaladas por haber “fallado demostrablemente” en sus compromisos antidrogas.

¿Qué respondió Sheinbaum al reporte antidrogas de Estados Unidos?

La Presidenta reconoció que México debe combatir la producción y el traslado de drogas hacia Estados Unidos, pero sostuvo que el problema requiere una evaluación de lo que ocurre a ambos lados de la frontera.

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Sheinbaum cuestionó qué medidas aplica Washington para atender el consumo de opioides, perseguir a los distribuidores de drogas dentro de su territorio y combatir el lavado de dinero.

También señaló que la crisis de opioides en Estados Unidos tuvo entre sus antecedentes el uso de medicamentos autorizados que provocaron adicción, por lo que defendió un enfoque de salud pública para atender el consumo.

La propia estrategia estadounidense de control de drogas contempla acciones para reducir la oferta de sustancias ilícitas y reforzar investigaciones y procesos judiciales contra la distribución dentro de Estados Unidos.

Sheinbaum cuestiona tráfico de armas de EU hacia México

La mandataria también colocó sobre la mesa el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México.

Sheinbaum sostuvo que el poder de fuego de las organizaciones criminales mexicanas no puede explicarse sin considerar las armas que cruzan ilegalmente la frontera.

#MañaneraDelPueblo. “Me gustaría ver o leer un informe del gobierno de EU que hable de lo que hace el gobierno de EU para disminuir el consumo de drogas”, subraya la presidenta @Claudiashein pic.twitter.com/0in42uhIN9 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 17, 2026

La Presidenta ha planteado anteriormente que la cooperación bilateral debe incluir tanto el combate al tráfico de drogas hacia Estados Unidos como acciones para reducir el flujo de armamento hacia territorio mexicano.

Sheinbaum añadió que su gobierno actúa cuando existen pruebas contra funcionarios vinculados con actividades ilícitas, sin importar su filiación política, y pidió que Washington realice también una revisión de sus resultados en consumo, distribución de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas.

La mandataria defendió finalmente que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero bajo el principio de respeto a la soberanía de ambos países.

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