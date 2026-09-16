Policías de Campeche disparan contra sujeto armado tras persecución y detonaciones en Minas

Un hombre resultó herido por disparos de agentes de la Policía Estatal después de presuntamente realizar varias detonaciones y amenazar con un arma a los elementos durante un operativo en la colonia Minas, en San Francisco de Campeche.

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La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que inicialmente recibió un reporte por detonaciones de arma de fuego en la zona. Al acudir al lugar, los policías localizaron un cartucho percutido e iniciaron las acciones correspondientes.

Posteriormente, la corporación recibió un segundo reporte presuntamente relacionado con la misma persona, señalada por efectuar nuevas detonaciones. En ese punto también fue encontrado otro cartucho percutido, por lo que los agentes desplegaron un operativo de búsqueda y seguimiento.

Personal de rescate atendió al agresor y lo trasladó de urgencia a un hospital. / Especial

Durante la intervención, el individuo abandonó una motocicleta semiautomática Italika, aparentemente amarilla, en la intersección de las calles Alejandrina y Dolomita, y continuó su huida a pie. Según el reporte preliminar, llevaba un arma de fuego y recibió indicaciones verbales para que la soltara.

La SPSC señaló que el hombre presuntamente levantó el arma, ante lo cual los policías realizaron disparos para neutralizar el riesgo. Personal de Rescate de la corporación le proporcionó atención y lo trasladó a un hospital, aunque no se informó sobre su estado de salud.

En el lugar fue asegurada un arma de fuego y, entre las pertenencias del individuo, un cargador abastecido. Las versiones iniciales indicaban que el hombre, conocido como “Máster” e identificado como Juan, habría muerto, pero el nuevo comunicado oficial únicamente confirma que fue herido y llevado a un hospital.

Los hechos serán informados a la autoridad competente para iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha precisado cuántos disparos realizaron los agentes ni la cantidad de detonaciones atribuidas al hombre.

JGH