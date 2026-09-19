Temen en Bécal posible cierre de la maquiladora Momentec Brands; en peligro 600 empleos

Al menos 600 obreros de la maquiladora Momentec Brands podrían quedar desempleados tras el anuncio del presunto cierre en el mes de octubre, según dieron a conocer algunos trabajadores de esta planta ubicada entre Bécal y Tepakán.

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Señalaron que, luego de conocerse este trascendido, se vive un momento de incertidumbre al interior de la factoría, pues la gran mayoría de los obreros tienen hijos en etapa escolar y sería un verdadero problema para sus economías.

Los trabajadores mencionaron que “la empresa enfrenta problemas con el pago de los bonos de producción, e incluso ya han despedido personal de manera injustificada; sin embargo, nadie quiere dar a conocer la situación por temor a que no reciban su liquidación conforme a la ley, y en cambio muchos deciden guardar hermetismo para evitar afectaciones”.

De acuerdo con los testimonios recabados, desde hace algún tiempo la empresa enfrentaría dificultades relacionadas con el pago de bonos de producción, además de que algunos empleados aseguran haber sido separados de sus puestos de trabajo de manera que consideraron injustificada. Sin embargo, existe temor entre los trabajadores para hablar públicamente sobre la situación.

Asimismo, se indicó que dentro de la plantilla existen trabajadores con varios años de antigüedad, quienes temen no recibir las prestaciones y la liquidación que legalmente les correspondan en caso de concluir la relación laboral.

Para algunos, la situación resulta aún más preocupante debido a su edad y a las dificultades que podrían enfrentar para conseguir una nueva fuente de empleo.

Ante este panorama, los trabajadores esperan que, en caso de confirmarse el cierre de su fuente laboral, la empresa informe de manera clara y oportuna sobre su situación y garantice el respeto a sus derechos laborales.

Hasta el momento, no hay información oficial y solo son trascendidos de los empleados, por lo que se espera que la empresa pueda fijar una postura oficial respecto a la situación de la planta y el futuro de su plantilla laboral.

JGH