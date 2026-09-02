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Siete años de riesgo: poste de la CFE genera chispas y amenaza con caer en Champotón

Vecinos de Nueva Esperanza, en Champotón, denuncian que un poste de la CFE lleva siete años ladeado, genera chispas con fuertes vientos y amenaza con caer en la zona.

Por Jorge May

2 de sept de 2026

1 min

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Poste ladeado genera chispas y pone en riesgo a vecinos de Champotón
Poste ladeado genera chispas y pone en riesgo a vecinos de Champotón / Jorge May

Un poste de concreto de más de 30 años, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde hace alrededor de siete años comenzó a ladearse, lo que representa un peligro constante.

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Dicha estructura se localiza en la esquina de la calle 12 con 15B de la colonia Nueva Esperanza, en Champotón.

De acuerdo con Mirma Esther Delgado, cuando azotan los vientos fuertes la estructura se mueve y genera “chispeos”, situación que ha afectado el suministro eléctrico y provocado daños en artículos electrodomésticos.

“Se le ha reportado a la CFE, pero nos han dicho que tenemos que reportarlo en las oficinas. La verdad es que sí nos preocupa las condiciones de la estructura”, destacó.

Tras un recorrido por este sector, se abordó a otros vecinos, quienes coinciden al comentar que existe el temor constante ante un posible colapso.

JGH

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