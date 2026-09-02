“Duérmete porque viene El Tucho”: la historia detrás del terror de las infancias yucatecas

En Yucatán, El Tucho forma parte de las historias de terror que durante generaciones han pasado de boca en boca, especialmente entre padres, abuelos y niños.

Aunque no existe una única descripción de su apariencia, la tradición popular lo presenta como una criatura mítica utilizada para provocar miedo y conseguir que los pequeños obedecieran.

Noticia Destacada Beca Juventudes Renacimiento en Yucatán: Requisitos para recibir los 3 mil pesos bimestrales

¿Qué es El Tucho?

El Tucho es, en esencia, el “Coco” yucateco: un personaje imaginario empleado por las familias para advertir a los niños que algo malo podía ocurrir si no obedecían, se levantaban de la cama o permanecían despiertos. Una de las frases más recordadas de esta tradición es:

"Duérmete, chiquito, porque ahí viene el Tucho"

La amenaza podía cambiar dependiendo de la familia o la comunidad, pero el propósito era el mismo: crear una figura de miedo capaz de controlar la conducta de los menores.

¿Dónde surge la leyenda de El Tucho?

La historia de El Tucho surge dentro de la tradición oral yucateca, particularmente en el ámbito familiar y comunitario. No se trata de una leyenda asociada exclusivamente con un municipio específico, sino de un personaje que se transmitió durante generaciones mediante relatos, advertencias y frases utilizadas por los adultos.

Noticia Destacada Japay prepara nuevas obras hidráulicas para mejorar el suministro de agua potable en Mérida

Su origen se relaciona con una antigua costumbre de crear personajes sobrenaturales para explicar los peligros de la noche y mantener a los niños alejados de determinados lugares o comportamientos.

Por ello, más que una historia con un origen documentado y único, El Tucho representa una expresión de la cultura popular de Yucatán, conservada principalmente a través de la memoria y los relatos de las familias.