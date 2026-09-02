¿Dónde tramitar la licencia de conducir GRATIS en Yucatán? Conoce los módulos disponibles en septiembre

Durante septiembre de 2026, algunas personas en Yucatán podrán obtener su licencia de conducir gratis, mientras que otros sectores de la población tendrán acceso a descuentos para realizar este trámite. El beneficio forma parte de los estímulos fiscales autorizados por el Gobierno del Estado.

La medida busca reducir el costo de este documento oficial para distintos grupos de la población, principalmente quienes necesitan la licencia para acceder a un empleo, continuar sus estudios o realizar actividades cotidianas.

Los apoyos permanecerán vigentes durante el resto de 2026, por lo que las personas interesadas todavía pueden acudir a los módulos autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para solicitar el beneficio, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

¿Quiénes pueden tramitar gratis la licencia de conducir en Yucatán?

De acuerdo con el Decreto 143/2025, publicado en el Diario Oficial del Estado, existen sectores que pueden acceder a una exención del 100 por ciento en el pago de la licencia. Entre ellos se encuentran:

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Amas de casa que no tengan ingresos fijos ni otra fuente económica.

que no tengan ingresos fijos ni otra fuente económica. Estudiantes de escuelas públicas o privadas que cuenten con una beca otorgada por alguna dependencia gubernamental.

de escuelas públicas o privadas que cuenten con una beca otorgada por alguna dependencia gubernamental. Personas desempleadas que residan en Yucatán y necesiten la licencia como requisito para conseguir trabajo.

El beneficio está sujeto a la acreditación de la condición correspondiente y a la validación de la SSP.

¿Qué requisitos piden para obtener la licencia con descuento?

Los requisitos cambian dependiendo de la situación de cada solicitante.

Trabajadores asalariados

Deben presentar:

Constancia de inscripción al sistema de seguridad social.

Último recibo de nómina.

Trabajadores no asalariados

Necesitan presentar:

Constancia emitida por la agrupación sindical o cooperativa a la que pertenezcan.

Jubilados y pensionados

Deben entregar:

Documento que acredite su condición.

Último recibo de pago.

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Estudiantes, amas de casa y desempleados

Deben acreditar su situación de acuerdo con los lineamientos y documentación que determine la SSP.

¿Dónde se puede tramitar la licencia de conducir en Yucatán?

El trámite se realiza en los módulos de licencias de conducir de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se revisa la documentación y se determina si el solicitante cumple con las condiciones para recibir la exención o el descuento.

Mérida : Calle 20-A número 284 por 3-A y 49 Diagonal, colonia Xcumpich.

: Calle 20-A número 284 por 3-A y 49 Diagonal, colonia Xcumpich. Valladolid: Tablaje Catastral 11199, Avenida Víctor Cervera Pacheco

Antes de acudir, es recomendable verificar la disponibilidad del módulo, horarios de atención y los requisitos específicos para cada tipo de licencia, ya que pueden variar dependiendo del trámite que se vaya a realizar.