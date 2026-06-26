Vecinos de Las Brisas en Champotón denuncian poste en mal estado y omisión de la CFE

Ante el peligro que representa un poste en mal estado, algunos vecinos de la calle 25 A entre 16 y 18 de la colonia Las Brisas, en Champotón, denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ha hecho caso omiso a sus demandas. Olga Sansores presentó un oficio fechado desde el pasado 04 de julio de 2024, situación que pone en evidencia la falta de acción por parte de la empresa de Clase Mundial.

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"Da miedo. Mire usted cómo está el poste. El material de concreto de la estructura de manera constante se cae. Cuando llueve fuerte, chispea", externó, al tiempo en que presentó dicho oficio entregado a la CFE con las respectivas firmas y credenciales de elector.

Desde el lugar, Por Esto! platicó igual con Olga Gómez, Ana María Jiménez y Olga Aida, quienes expresaron su preocupación no solo por un posible colapso, igual por los destellos provenientes de los cables de alta tensión. María Jiménez afirmó que aunque lo han reportado, prácticamente no han hecho nada.

Vecinos han entregado oficios y firmas sin obtener respuesta de la empresa. / Jorge May

También comentó que las variaciones eléctricas son recurrentes en esta temporada, "Ese poste lleva como 15 a 18 años en estas condiciones. Da miedo de que caiga", añadió. Mientras que Olga Gómez, externó: "El poste de luz está a punto de caerse. Ya lo hemos reportado con la CFE pero no han hecho nada; sí tenemos miedo que caiga. A veces tira chispas y tenemos miedo, por los artículos que tenemos", concluyó.

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JGH