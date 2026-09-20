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Basura y maleza invaden calles de Los Manguitos en Champotón

Vecinos y transeúntes de Los Manguitos, Champotón, denuncian acumulación de basura, malos olores, maleza y encharcamientos. Además, alertan por registros expuestos que representan un riesgo para peatones y conductores.

Por Jorge May

20 de sept de 2026

1 min

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Basura, malos olores y registros expuestos preocupan a vecinos de Champotón
Basura, malos olores y registros expuestos preocupan a vecinos de Champotón

En la colonia “Los Manguitos” en Champotón, algunos transeúntes expresaron su malestar ante la cantidad de basura, malos olores y abundante maleza sobre las periferias de las calles 15 A y 15 B, solicitando la intervención de las autoridades.

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Aunado a ello, señalaron el tema de los encharcamientos en el cruce de la calle 14 con 15 B, así como de registros expuestos que representan un peligro tanto para conductores como para peatones, respectivamente.

Abordado en sitio, Juan Martínez Reyes comentó que, debido a la maleza, ya no es posible caminar sobre la banqueta, mientras que los registros expuestos también constituyen un peligro para los caminantes.

De aquí hasta la esquina, todo está tapado. La presidenta debería de mandar a retirar toda esta maleza del empaquetado”, refirió

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