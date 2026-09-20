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Con fe y devoción, inicia procesión de la Virgen de las Mercedes en Champotón

Cientos de feligreses acompañan este domingo la procesión de la Virgen de las Mercedes por calles de Champotón, como parte de sus festejos patronales. La caravana recorrerá el malecón y varias colonias antes de regresar a la parroquia.

Por Jorge May

20 de sept de 2026

1 min

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Cientos de feligreses se unen a la procesión de la Virgen de las Mercedes
Cientos de feligreses se unen a la procesión de la Virgen de las Mercedes

Ante la presencia de cientos de feligreses, inició la procesión por tierra en honor a la Virgen de las Mercedes, Reina y Señora de Champotón, como parte de sus festejos patronales.

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El evento religioso comenzó al término de la misa dominical de 10:00 horas presidida por el Obispo de Campeche, José Alberto Gónzalez Juárez.

La Redentora de Cautivo recorrerá parte del malecón de Champotón para luego adentrarse en algunas colonias como. Pozo del Chen Pec, San Patricio y Centenario, y finalmente retornar a la sede parroquial, ubicada en la colonia Las Mercedes.

Algunos feligreses acompañan a la Virgen a pie, mientras que otros más en sus vehículo como parte de una caravana, donde, de acuerdo con organizadores, son más de 24 vehículos tan sólo inscritos.

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