Detectan posible filtración de datos personales vinculados con Aeroméxico

Una posible exposición de datos personales de usuarios de Aeroméxico fue detectada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de localizar en Telegram una publicación en la que se ofrecía una base de datos que presuntamente correspondería a la aerolínea.

De acuerdo con el Comunicado 111, difundido este 20 de septiembre, la publicación apareció el pasado 18 de septiembre y ofrecía una base con más de 15 millones de registros, con un peso aproximado de 1.10 gigabytes. Entre la información que presuntamente contendría se encuentran nombres completos, correos electrónicos, números telefónicos, fechas de nacimiento y fechas de alta.

Noticia Destacada Precio del dólar hoy domingo 20 de septiembre de 2026 y tipo de cambio

Como parte del monitoreo, la dependencia obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros que contenían esos mismos campos. En ella fueron identificados datos correspondientes a diversas personas, entre ellas servidores públicos y figuras públicas. La Secretaría señaló que analizará la información para determinar si existe una vulneración y establecer las posibles responsabilidades.

El caso será revisado conforme a las facultades de la dependencia y a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La autoridad indicó que, de ser necesario, iniciará el procedimie