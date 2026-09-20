Campeche honra a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Con ofrenda floral, homenaje y simulacros, en Campeche se recordó a las víctimas de los sismos que principalmente dejaron miles de víctimas y familias damnificadas en la Ciudad de México, en los años 1985 y 2017. El homenaje oficial fue a las ocho de la mañana en la Plaza de la República, con funcionarios y representantes de los tres órdenes de gobierno.

Así como elementos de las secretarías de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Cruz Roja, Servicio Médico de Urgencias de la Secretaría de Salud del Estado, Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche y los Ángeles Verdes. Más tarde, alrededor del mediodía, se activaron las alarmas de todos los celulares en el país para la realización del Simulacro. Como se realizó en la Unidad Médica Familiar de la unidad habitacional Ciudad Concordia, donde se hizo un simulacro de incendio, en coordinación con el personal médico, de la SEPROCI y Protección Civil Municipal.

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En dichas instalaciones médicas que se ubican en la intersección de las avenidas Circuito Pablo García Oeste y Eduardo Mena se evacuaron a 163 personas de las cuales 136 fueron derechohabientes y por medio de la brigada de rescate se atendieron a dos supuestos heridos uno por crisis de ansiedad y otro por probable fractura. Luego de simular que los bomberos controlaron el conato de incendio y ver que era seguro el inmueble, los pacientes y trabajadores regresaron al edificio del IMSS.

Ánuar Dáger Granja secretario de Protección Civil del Gobierno del Estado (SEPROCI), reconoció que aún en Campeche se tiene que trabajar en acciones de prevención para mejorar el sistema joven de Protección Civil en el Estado que se creó hace 29 años, 11 después de la conformación del nacional hace 40 años.

“Hay que ser honestos, este camino aun comienza, en nuestro país todavía reaccionamos más de lo que prevenimos se necesita mucho más para hacer valer esta frase, la prevención salva más vidas que cualquier rescate” señaló, al anunciar una inversión de 14 millones de pesos más, por parte del gobierno estatal para mejorar el equipamiento, herramientas y trajes estructurales de los bomberos. Resaltó que ya cuentan con la actualización del atlas estatal de riesgos que incorpora por primera vez al cambio climático además que publicaron las reglas de operación de nuestro fondo que hoy tiene 257 millones de pesos para reconstruir en caso de que haga falta, y que se cuentan con alertas tempranas son en español inglés y maya.

Nutrida participación

En los municipios de Seybaplaya y Champotón también se sumaron al Segundo Simulacro Nacional 2026, destacando la participación de la población civil, dependencias gubernamentales y empresas de la región.

Simulacro moviliza a ciudadanos, hospitales y dependencias

En la cabecera de Seybaplaya, la hipótesis del simulacro fue por un sismo con magnitud 8.1, donde, con el apoyo de elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia a cargo del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) evacuaron a varios civiles, entre ellos personas con discapacidad, así como burócratas que se encontraban dentro de un edificio gubernamental.

Según los reportes, no se registraron personas con lesiones de gravedad, ya que, pese al pánico generado, los participantes siguieron indicaciones establecidas. Por su parte, en Champotón, se logró saber que las autoridades locales realizaron este ejercicio de manera digital y no presencial; sin embargo, no especificaron detalles sobre la forma en qué se desarrolló.

En contraste, algunos centros comerciales realizaron sus propios simulacros como parte de esta conmemoración, aunque sin la participación de cuerpos de emergencia como Protección Civil (PC), Marina, Policía o cuerpos de emergencias. Por ejemplo, en una conocida tienda comercial ubicada sobre la avenida “Eugenio Echeverría Castellot” de la cabecera, al filo de las 12:00 horas se llevó a cabo un simulacro, durante el cual varios ciudadanos fueron evacuados como parte del protocolo de respuesta ante las réplicas de un sismo.

De igual forma, en las instalaciones del Sector Naval de Champotón hubo evento simbólico, aunque este fue a puertas cerradas. En todos los casos, los organizadores informaron que la finalidad de estos actos fue el de promover la cultura de la prevención ante cualquier caso de contingencia que represente riesgos entre la población.

Evacúan a 163 personas durante simulacro en Campeche

Hospitales se suman

El personal del Hospital General IMSS-Bienestar de Escárcega también participó en el Simulacro, junto con elementos de Protección Civil y del Departamento de Bomberos, quienes coordinaron las acciones de evacuación y resguardo. La hipótesis planteada fue de sismo, con una duración de 7 minutos, logrando evacuar a un total de 97 personas entre personal médico, administrativo y usuarios del centro hospitalario. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas.