“Son los mismos postes”: En Bolonchén denuncian infraestructura eléctrica de décadas

Postes y cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con más de 70 años de antigüedad en algunas calles de la comunidad de Bolonchén de Rejón ha provocado que las fallas se intensifiquen, y así no prospera un pueblo dice el septuagenario Adiel Domínguez y Ambrosio, quién exigió a esa empresa rehabilitar su infraestructura obsoleta.

En la cabecera municipal en donde acudió a realizar un trámite precisamente en las oficinas de la CFE, el adulto mayor de 76 años de edad, expresó que los postes están muy deteriorados y las fallas en el suministro de la energía eléctrica son constantes e indicó que hay tantos árboles y ramas dentro de los tendidos eléctricos.

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Recordó qué hace dos años llevó a los reporteros a su casa ubicada en la calle Tamarindo a un costado de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para mostrar las condiciones deplorables de un poste de la CFE que está dentro de su propio terreno y junto a la puerta principal, y cuyas capas de cemento de su parte superior se está desprendiendo y pueden verse las varillas de metal, y la empresa para evitar que el pilote no se quiebre, en su base le tienen colado estructura de cemento.

Dijo que, pese a que ha pedido a esa empresa su intervención, no ha tenido eco sus reclamos justos, y el temor de él y de su familia es que el poste que tiene muchos años de antigüedad se quiebre y los cables de media tensión caigan sobre su casa o cause un accidente a algún integrante de su familia o de los vecinos que transitan en esa calle ubicada a unos 150 metros del palacio de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón.

Lo peor, es que también ha pedido el apoyo del presidente de la Junta Municipal Ricardo Canché Chablé quién vive a tres casas de la suya, para que intervenga ante la CFE y se retire ese poste en deplorables condiciones antes que suceda una tragedia que luego se tenga que lamentar, y tampoco ha recibido el respaldo del edil.

Detalló que el poblado tan solo de Bolonchén de Rejón hay como 40 postes en muy deplorables condiciones y que se tienen que cambiar de urgencia, pues reveló que desde que inició la instalación de la red de la energía eléctrica fuera del centro del poblado, son los mismos postes que aún persisten.

“Desde que tengo uso de razón en la instalación de las malvadas líneas de energía eléctrica fuera del centro del pueblo son los mismos postes, son líneas de cobre muy delgadas parecen alambres y ya vencieron, y la CFE ya debe de cambiar esos cables por nuevos y modernos”, expuso don Adiel, quién dijo que, un pueblo con infraestructura vieja, no prospera.

Exigió a la CFE a mejorar sus instalaciones para mejorar el servicio que presta a la ciudadanía, porque él y cientos de usuarios no le están debiendo un solo peso a esa empresa por el consumo de energía que hacen, y por el contrario son puntuales en sus pagos, y no tienen deudas.

Por otro lado, dijo que acudió a las oficinas de la CFE ante un problema porque ha hecho contrato para una toma de una nueva vivienda, pero el tiempo ha pasado sin que le instalen el medidor, con el argumento de que no tienen material ni la base del medidor.