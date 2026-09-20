Ola de robos azota a colonias del Sur de la capital campechana

Diversos barrios, zonas residenciales y el sector del malecón son escenarios de robos a casa-habitación, peleas, daños a vehículos y hurto de unidades, donde en solo siete días se han registrado cerca de nueve delitos, con la captura de al menos dos delincuentes.

En solo siete días se han registrado cerca de nueve delitos, entre los que destacan varios casos de robo, además de peleas y agresiones, con la detención de al menos dos presuntos delincuentes; el malecón también quedó incluido entre los puntos donde se reportaron hechos delictivos.

Sobre la avenida Justo Sierra fue sustraída una camioneta que se encontraba aparcada, situación que provocó la movilización de elementos policiales, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte, pese a la búsqueda realizada en los alrededores no se logró dar con la unidad ni con los responsables de la sustracción.

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Otro de los casos se registró en inmediaciones del cerro de la Eminencia, así como en las colonias Prado y Bosques de Campeche, donde fue detenido un hombre señalado por el robo y desmantelamiento de tubería de cobre, luego de haber ingresado a distintos predios para desprender este material logrando sustraer la tubería de al menos tres viviendas en el transcurso de un mismo día. La movilización policial derivada de estos hechos permitió ubicar y asegurar al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con los datos proporcionados, los asegurados relacionados con los robos son reincidentes en este tipo de delitos y permanecen bajo resguardo de la autoridad ministerial mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes; en la colonia Vicente Guerrero también se registró una movilización policial luego de que fuera reportado un sujeto señalado por el robo a una casa-habitación.

Los agentes acudieron al sector para intentar ubicar al presunto responsable, pero este consiguió escapar antes de ser asegurado, por lo que no hubo una persona detenida por este caso; otro robo de vehículo ocurrió en la calle 12 de Samulá, donde fue reportada la sustracción de una motocicleta. Tras el aviso a las autoridades se desplegó una movilización para tratar de localizar la unidad, siendo ubicada posteriormente durante la persecución del presunto responsable sobre la avenida López Portillo con calle del Duque.

En este punto, los elementos policiales lograron detener al señalado, quien quedó a disposición de las autoridades junto con la motocicleta recuperada, el aseguramiento se sumó a los casos registrados durante los últimos días en distintos sectores de la ciudad, donde las denuncias por robo han derivado en movilizaciones de las corporaciones de seguridad.

A los casos de robo se sumó una agresión registrada en la colonia Montecristo, específicamente sobre la avenida López Mateos, donde un adulto mayor que se dedica a limpiar automóviles fue atacado con un machete, mientras en el barrio de San Román, sobre la calle 10, también se registró una pelea entre varios sujetos, enfrentamiento que dejó como saldo a una persona herida. Elementos policiales acudieron al lugar luego del reporte para tomar conocimiento de la situación y realizar las diligencias correspondientes; sin embargo, en este hecho no se registraron personas detenidas.

La sucesión de reportes registrados durante este periodo abarca diferentes sectores de la zona Sur, desde áreas residenciales y barrios tradicionales hasta puntos cercanos al malecón. Con los hechos registrados en los últimos siete días, la zona Sur de la ciudad se transforma en un foco rojo en materia de delitos de robo, debido a la concentración de reportes relacionados con la sustracción de vehículos, robos a viviendas y extracción de materiales de los predios. Los dos presuntos delincuentes asegurados permanecen bajo resguardo del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones relacionadas con los casos en los que fueron señalados.