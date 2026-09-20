Choque frontal deja dos lesionados en la carretera Campeche antigua a Mérida

Dos personas lesionadas y daños de consideración en ambos vehículos dejó un choque frontal sobre la carretera antigua a Mérida, cerca del entronque hacia Castamay, donde la circulación tuvo que ser parcialmente controlada mientras cuerpos de emergencia atendían el accidente.

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El percance ocurrió a escasos metros de la intersección con la avenida Ex Hacienda y el periférico Pablo García y Montilla. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta tipo Transit, con placas de Yucatán, habría invadido el carril contrario al tomar una curva, encontrándose de frente con un Chevrolet negro que avanzaba hacia el periférico. El impacto provocó severos daños en ambas unidades y dejó al menos a dos personas heridas.

Paramédicos del SAMU, a bordo de las unidades 213 y 209, acudieron para valorar a los afectados; uno logró salir por sus propios medios, mientras otro permaneció bajo atención médica para determinar si requería traslado. Bomberos revisaron los vehículos ante posibles riesgos por derrame de combustible y colocaron polvo químico y tierra en el pavimento. Elementos de la SPSC abanderaron el tramo y regularon el tránsito mientras se realizaban las diligencias para establecer las causas del choque y deslindar responsabilidades.