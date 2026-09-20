Ataque a balazos contra automóvil desata movilización en la colonia Obrera

Una serie de disparos contra un automóvil provocó una movilización policiaca este domingo en la colonia Obrera, donde un vehículo estacionado frente a un domicilio terminó con varios impactos de bala. No hubo personas lesionadas.

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El hecho ocurrió sobre la avenida 55, entre las calles 74 y 76, luego de que vecinos reportaran haber escuchado entre cinco y seis detonaciones. Al llegar, los agentes localizaron un Dodge Avenger color plata con daños visibles en la carrocería y el medallón trasero, por lo que la zona fue acordonada para preservar los posibles indicios.

De manera preliminar, trascendió que el ataque estaría relacionado con una riña ocurrida momentos antes, en la que presuntamente una motocicleta fue dañada con un machete. Posteriormente habrían ocurrido los disparos contra el automóvil. Personal de la Fiscalía acudió al sitio para recolectar los indicios e iniciar las investigaciones que permitan establecer qué ocurrió y quiénes participaron