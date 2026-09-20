Muere adulto mayor durante partido de fútbol en las canchas de Corsarios, en Campeche

La cancha de Corsarios, en el poblado de Imi 2, quedó en silencio este domingo luego de que un hombre identificado como Pedro, adulto mayor y jugador habitual de los encuentros de fin de semana, muriera tras desvanecerse durante una jornada de fútbol, aparentemente a causa de un infarto.

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El hombre se encontraba con sus compañeros cuando comenzó a sentirse mal y poco después cayó al suelo. Sus amigos intentaron auxiliarlo y solicitaron una ambulancia; minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes realizaron maniobras de atención, pero finalmente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El fallecimiento generó consternación entre los jugadores, quienes señalaron que sería el segundo caso similar ocurrido en esas instalaciones durante encuentros deportivos. Ante ello, expresaron preocupación por la falta de atención médica cercana o una ambulancia disponible durante los fines de semana, cuando las canchas concentran a numerosos deportistas. El área fue acordonada mientras personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado de Campeche realizaba las diligencias para determinar oficialmente la causa de muerte.