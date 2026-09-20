Trabajador de Telmex queda colgado tras caer dos postes en pleno Centro del Carmen

Un trabajador de Telmex se llevó un fuerte susto la mañana de este domingo, luego de que dos postes de madera se vinieran abajo durante trabajos de cableado en pleno Centro de la ciudad, quedando uno de ellos suspendido de los cables y tensores, mientras el empleado quedó momentáneamente colgado y tuvo que ser auxiliado por ciudadanos y uno de sus compañeros.

El incidente ocurrió sobre el cruce de la calle 35, entre las calles 24 y 26, donde desde tempranas horas personal de Telmex había arribado para realizar labores relacionadas con el cableado de la zona.

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De acuerdo con testigos, uno de los trabajadores colocó una escalera sobre un poste de madera para posteriormente subir y realizar sus actividades. Sin embargo, en ese momento, el poste aparentemente se quebró desde la base y comenzó a caer hacia la vialidad, quedando a punto de impactar contra un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

Los cables y tensores que sujetaban la estructura evitaron que el poste terminara completamente sobre el pavimento; sin embargo, el movimiento y la tensión provocados por la caída generaron que otro poste ubicado a escasos metros también se viniera abajo.

Como consecuencia, el trabajador que se encontraba realizando las labores quedó suspendido entre los cables y tensores, situación que provocó momentos de tensión, mientras el hombre, visiblemente asustado, pedía ayuda para poder descender.

Ciudadanos que se encontraban en el lugar y uno de sus compañeros acudieron en su auxilio y lograron ayudarlo a bajar de la estructura. Afortunadamente, pese al aparatoso incidente, el trabajador no presentó lesiones.

Ante el riesgo que representaban los postes y el cableado en la zona, personal de Protección Civil y autoridades municipales procedieron a acordonar la cuadra para evitar el paso de peatones y vehículos, mientras se esperaba la llegada de más cuadrillas de Telmex.

Posteriormente, personal de la empresa inició los trabajos para retirar los postes dañados y colocar las estructuras de reemplazo, además de realizar las maniobras necesarias para restablecer las conexiones afectadas.

El incidente no dejó personas lesionadas ni daños en los vehículos estacionados; sin embargo, ocasionó una interrupción momentánea en los servicios de telefonía e internet para usuarios de este sector del Centro de la ciudad.

Las labores de reparación y sustitución de los postes se prolongaron mientras las autoridades mantenían bajo resguardo el área para prevenir otro incidente.