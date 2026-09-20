Dos motociclistas resultaron lesionados tras fuerte choque en Villas del Sol, Playa del Carmen

Dos motociclistas resultaron con lesiones durante un encontronazo este domingo, paramédicos luego de brindar los primeros auxilios fue necesario realizar el traslado a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.

Los hechos ocurrieron en Avenida de las Garzas y Gavilanes del fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen donde dos motociclistas presuntamente por falta de precaución al conducir se impactaron y que los motonetos cayeron sobre el duro asfalto presentando severas lesiones.

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Testigos de los hechos de tránsito de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales a través del número de emergencias, poco después llegaron los paramédicos a bordo de una ambulancia quienes de inmediato atendieron a las víctimas.

Luego de ser valorados los traslados a un hospital para ser atendidos por médicos especialistas y descartar riesgos de salud.

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Minutos después de los hechos hicieron presencia los agentes de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes realizaron los peritajes correspondientes para evaluar los daños materiales y determinar responsabilidades.

De acuerdo a versiones de testigos, ambos motociclistas se desplazaban presuntamente en exceso de velocidad en zona de alto flujo vehicular, uno de ellos presuntamente realizó una maniobra sin tomar sus precauciones y provocó el accidente..