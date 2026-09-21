Clima en Campeche esta semana: giro centroamericano prolongará las lluvias y estas serán las zonas más afectadas

Las lluvias podrían extenderse a más zonas de Campeche durante esta semana debido a la formación de un giro centroamericano y una vaguada que se prolonga hacia la península de Yucatán. El pronóstico señala que las precipitaciones serán irregulares, pues mientras algunas localidades podrían registrar tormentas fuertes, otras recibirían poca lluvia.

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El giro centroamericano es una circulación amplia de vientos que se desarrolla sobre Centroamérica y favorece la concentración de humedad en la región. Su interacción con una vaguada extendida hacia la península de Yucatán propiciará condiciones más inestables y un aumento gradual de las lluvias en Campeche durante los próximos días.

Para este martes 22 de septiembre se prevén chubascos y tormentas dispersas, principalmente en zonas del interior y sur del estado. La actividad podría aumentar el miércoles 23 y abarcar buena parte del territorio campechano, aunque la intensidad variará de un lugar a otro.

¿Cuándo podría llover en la ciudad de Campeche?

El jueves 24 de septiembre podrían presentarse chubascos y tormentas en el centro y norte del estado, incluida la ciudad de Campeche, sobre todo a partir del mediodía y durante la tarde. Hasta ahora, las tormentas se han concentrado más hacia el interior y el sur, por lo que la capital ha recibido menos lluvia. Un cambio en la dirección de los vientos podría favorecer que las precipitaciones alcancen la zona costera.

El viernes todavía habría condiciones para lluvias en Campeche. Durante el fin de semana, una nueva onda tropical podría mantener la inestabilidad. El pronóstico también contempla el posible desarrollo de un sistema ciclónico frente a las costas del Pacífico, sin plantear un impacto directo sobre la península de Yucatán.

Pese al aumento de las lluvias, el calor y la sensación de bochorno continuarán. Las tormentas más intensas podrían causar encharcamientos temporales en algunas calles, por lo que conviene seguir las actualizaciones del pronóstico durante la semana.

JGH